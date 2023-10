Sams­tag, 21. Okto­ber 2023, Alte Dar­re, Bad Staf­fel­stein, 19.30 Uhr

Glo­bal Shtetl Band

Ein­tritt 20.-/18.- Euro Vorverkauf

Nach dem gro­ßen Erfolg, den die GLO­BAL SHTETL BAND bei ihrem Kon­zert im Jahr 2022 in der Alten Dar­re hat­te, keh­ren die drei Voll­blut-Musi­ker am kom­men­den Sams­tag in die Alte Dar­re zurück. Welt­mu­sik aus vie­ler­lei Tra­di­tio­nen, u. a. Orient‑, Bal­kan- und Klez­mer­mu­sik, gekonnt arran­giert und vor­ge­tra­gen, rei­ßen das Publi­kum mit. Rhyth­misch ange­trie­ben durch die Per­cus­sions von Dani­el Pic­con, der ursprüng­lich aus Unners­dorf stammt und heu­te im Nürn­ber­ger Raum behei­ma­tet ist.

Ein­tritts­kar­ten

im Vor­ver­kauf durch den Kur & Tou­ris­mus Ser­vice Bad Staf­fel­stein www.​tourismus@​bad-​staffelstein.​de

oder über die KIS-Home­page: https://​www​.kis​-bad​staf​fel​stein​.info/​K​a​r​t​e​n​v​o​r​b​e​s​t​e​l​l​ung

Oder an der Abend­kas­se, die ab 19.00 Uhr geöff­net ist.

Die bei­den wei­te­ren Ver­an­stal­tun­gen am Sonn­tag und Mon­tag sind kosten­frei; sie bedür­fen kei­ner Anmeldung:

So., 22. Okto­ber 2023, Alte Dar­re, Bad Staf­fel­stein, 19.30 Uhr

Ton­künst­ler Live Spe­cial Konzert

KOVACS – ein lite­ra­ri­sches Kammerkonzert“

Kom­po­si­ti­on (Urauf­füh­rung): Seba­sti­an Paul Reh­nert (*1988), Text: Inge­borg Gos­sel-Pacher (1937–2010).

Mit­wir­ken­de: Regi­na Bußmann(Querflöte), Ulri­ke Maria Gos­sel (Vio­lon­cel­lo), Vla­di­mir Sig­arev (Schlag­werk), Wer­ner Gos­sel (Rezi­ta­ti­on)

Ein­tritt frei

23. Okto­ber 2023, Vier­zehn­hei­li­gen, 18.30 Uhr

Orgel­füh­rung