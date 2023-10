EGLOFF­STEIN LKR. FORCH­HEIM. Am Mitt­woch­abend sorg­te der Brand zwei­er Schup­pen für einen grö­ße­ren Ein­satz der Poli­zei, Feu­er­wehr und des Ret­tungs­dien­stes. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen zur unkla­ren Brand­ur­sa­che übernommen.

Zeu­gen wähl­ten am Mitt­woch um kurz vor 21 Uhr den Not­ruf, als sie den Brand in der Mark­gra­fen­stra­ße in Egloff­stein bemerk­ten. Etwa 120 Feu­er­wehr­leu­te der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren sowie vier Ret­tungs­wa­gen, ein Not­arzt und Kräf­te der Poli­zei mach­ten sich auf den Weg an den Brand­ort. Dort schlu­gen Flam­men aus zwei neben­ein­an­der­ste­hen­den Schup­pen. Das Feu­er droh­te zudem auf das davor­ste­hen­de Wohn­haus über­zu­grei­fen, so dass die Ein­satz­kräf­te die­ses eva­ku­ie­ren muss­ten. Zwei Bewoh­ner erlit­ten eine leich­te Rauch­gas­ver­gif­tung. Das Wohn­ge­bäu­de war auf­grund des Rau­ches nicht mehr bewohn­bar. Die eva­ku­ier­ten Per­so­nen kamen in einer Pen­si­on in Egloff­stein unter. Der Sach­scha­den beträgt ersten Schät­zun­gen zufol­ge etwa 80.000 Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg führt die Ermitt­lun­gen zur unkla­ren Brandursache.