Was ist los an der Uni­ver­si­tät Bamberg?

Wie sehen Kin­der KI? Bil­der-Aus­stel­lung im Bürgerlabor

ab 23. Okto­ber 2023

Bür­ger­la­bor der Stadt Bam­berg, Haupt­wach­stra­ße 3, 96047 Bamberg

Im Rah­men einer öffent­li­chen Aus­stel­lung im Bür­ger­la­bor der Stadt Bam­berg wer­den die Ein­sen­dun­gen zum Mal­wett­be­werb „Künst­li­che Intel­li­genz“ gezeigt, der sich an Grundschüler*innen aus Stadt und Land­kreis rich­te­te. Zur fei­er­li­chen Ver­nis­sa­ge am 25.10.2023 um 17 Uhr wer­den auch die jun­gen Künst­ler und Künst­le­rin­nen erwar­tet. Der Mal­wett­be­werb war Teil des Pro­jekts »Eine Uni – ein Buch«, an dem sich die Uni­ver­si­tät Bam­berg mit einem umfas­sen­den Pro­gramm auf Grund­la­ge des Werks „Reboot­ing AI – Buil­ding Arti­fi­ci­al Intel­li­gence We Can Trust“ von Gary Mar­cus und Ernest Davis erfolg­reich betei­ligt hat. Für die Dau­er der Aus­stel­lung wer­den die Räu­me des Bür­ger­la­bors diens­tags und don­ners­tags jeweils von 16 bis 18 Uhr und sams­tags von 14 bis 16 Uhr geöff­net sein. Außer­halb die­ser Zei­ten kön­nen die Bil­der im Schau­fen­ster betrach­tet werden.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​f​e​l​i​/​f​e​l​i​-​a​k​t​i​v​i​t​a​e​t​e​n​/​a​r​t​i​k​e​l​/​a​u​s​s​t​e​l​l​u​n​g​-​i​m​-​b​u​e​r​g​e​r​l​a​b​or/

Ein­füh­rung in die neue­ren Metho­den der Mediävistik

ab 23. Okto­ber 2023, 19 Uhr

U5/02.22, An der Uni­ver­si­tät 5, 96047 Bamberg

Das Medi­ävi­sti­sche Ober­se­mi­nar ist als inter­dis­zi­pli­nä­res Infor­ma­ti­ons-und Dis­kus­si­ons­fo­rum für alle medi­ävi­stisch Inter­es­sier­ten inten­diert; es soll ins­be­son­de­re auch jenen Stu­die­ren­den und Gra­du­ier­ten, die einen Schwer­punkt im Bereich medi­ävi­sti­scher Dis­zi­pli­nen set­zen, einen Ein­blick in aktu­el­le the­ma­ti­sche und metho­di­sche Dis­kus­sio­nen gewäh­ren. Vor­tra­gen­de sind neben zahl­rei­chen aus­wär­ti­gen Gelehr­ten Gra­du­ier­te und Nach­wuchs­wis­sen­schaft­ler, die ein­schlä­gi­ge medi­ävi­sti­sche Abschluss­ar­bei­ten prä­sen­tie­ren, sowie Bam­ber­ger Pro­fes­so­rin­nen und Professoren.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://www.uni-bamberg.de/zemas/veranstaltungen/programm-wintersemester-2023–24/

Trau­er schrei­ben mit Olga Mar­ty­n­o­va: Auf­takt zur Vortragsreihe

25. Okto­ber 2023, 18 – 20 Uhr

Hör­saal U2/00.25, An der Uni­ver­si­tät 2, 96047 Bamberg

Im Win­ter­se­me­ster 2023/24 orga­ni­siert der Lehr­stuhl für Neue­re deut­sche Lite­ra­tur­wis­sen­schaft die Lesungs- und Vor­trags­rei­he Trau­er schrei­ben. Renom­mier­te Autor*innen wer­den in Lesung und Gespräch ihre jüngst erschie­ne­nen lite­ra­ri­schen Tex­te, wis­sen­schaft­li­che Expert*innen hin­ge­gen Ergeb­nis­se ihrer For­schung prä­sen­tie­ren. In der Auf­takt­ver­an­stal­tung liest Olga Mar­ty­n­o­va aus ihrem Buch “Gespräch über die Trau­er”, in dem sie den Tod ihres Man­nes reflektiert.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​g​e​r​m​-​l​i​t​1​/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​a​r​t​i​k​e​l​/​t​r​a​u​e​r​-​s​c​h​r​e​i​b​en/

Antritts­vor­le­sung Prof. Dr. Miri­am Hess

25. Okto­ber 2023, 18.15 Uhr

Hör­saal M3N/02.32, Mar­cus­haus, Mar­kus­platz 3, 96047 Bamberg

Seit April 2021 hat Prof. Dr. Miri­am Hess den Lehr­stuhl für Grund­schul­päd­ago­gik und ‑didak­tik an der Uni­ver­si­tät Bam­berg inne. Ihre For­schungs­schwer­punk­te sind Unter­richts­ge­stal­tung und Unter­richts­qua­li­tät in der Grund­schu­le. Ihr Fokus: Der Ein­satz von Vide­os in der Unter­richts­for­schung sowie in der Leh­re­rin­nen- und Leh­rer­bil­dung. Im Mit­tel­punkt ihrer Antritts­vor­le­sung steht nun das Poten­zi­al von Video­ana­ly­sen für die Unter­richts­for­schung und Lehr­kräf­te­bil­dung. Miri­am Hess wird dabei von aus­ge­wähl­ten Pro­jek­ten berich­ten, in denen Video­ana­ly­sen genutzt wer­den. Sie zeigt, wie sich Kin­der am Unter­richt betei­li­gen oder Stu­die­ren­de durch Vide­os auf münd­li­che Prü­fungs­si­tua­tio­nen vor­be­rei­tet wer­den kön­nen. Um Anmel­dung unter lehrstuhl.​grundschulpaed@​uni-​bamberg.​de wird gebeten.

Vor­trag von David Frum

25. Okto­ber 2023, 18.15 Uhr

Hör­saal MG1/00.04, Mar­kus­stra­ße 8a, 96047 Bamberg

Der Pro­fes­sur für Ame­ri­ka­ni­stik ist es gelun­gen, eine der pro­fi­lier­te­sten kon­ser­va­ti­ven Stim­men in den USA, David Frum, für einen Vor­trag an der Uni­ver­si­tät Bam­berg zu gewin­nen. Frum ist Staff Wri­ter beim Atlan­tic, fun­gier­te als Reden­schrei­ber für den dama­li­gen US-Prä­si­den­ten G.W. Bush und gilt als Urhe­ber des poli­ti­schen Schlag­worts “die Ach­se des Bösen”, das Bush in einer Rede zur Lage der Nati­on ver­wen­de­te. Frum ist einer der schärf­sten Kri­ti­ker von Donald Trump und Autor meh­re­rer Bücher über des­sen Prä­si­dent­schaft. Die Ver­an­stal­tung mit dem Titel “Can Ame­ri­ca be tru­sted again?” ist Teil von Frums Deutsch­land­tour und stellt neben Mün­chen sei­nen ein­zi­gen Stopp in Bay­ern dar. Der Vor­trag fin­det in eng­li­scher Spra­che statt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​a​m​e​r​i​k​a​n​i​s​t​i​k​/​g​a​s​t​v​o​r​t​r​a​e​g​e​/​c​a​n​-​a​m​e​r​i​c​a​-​b​e​-​t​r​u​s​t​e​d​-​a​g​a​in/

Theo­lo­gi­sches Forum: Gegen Antisemitismus!

Ab 26.10.2023, 18.15 Uhr

Hörsaal U2/00.25, An der Universität 2, 96047 Bamberg

Juden­feind­li­che Res­sen­ti­ments, Ver­leum­dung und Gewalt gegen Jüdin­nen und Juden sind ein erschreckend aktu­el­les Pro­blem in Deutsch­land, das nicht nur die Gesell­schaft, son­dern auch die Theo­lo­gie her­aus­for­dert. Anti­se­mi­tis­mus zeigt sich wie­der sicht­ba­rer und zuneh­mend unge­hemm­ter in unter­schied­li­chen Erschei­nungs­for­men: in Gestalt anti­se­mi­ti­scher Ver­schwö­rungs­er­zäh­lun­gen rund um den Ursprung des Coro­na­vi­rus oder durch Gewalt­ta­ten wie den Anschlag auf die Syn­ago­ge in Hal­le. Das Insti­tut für Katho­li­sche Theo­lo­gie und die Katho­li­sche Erwach­se­nen­bil­dung im Erz­bis­tum Bam­berg e.V. stellt daher die Vor­trags­rei­he des Bam­ber­ger Theo­lo­gi­schen Forums im Win­ter­se­me­ster 2023/24 unter das The­ma „Gegen Anti­se­mi­tis­mus!“. Ein­ge­la­den sind Referent:innen, die dem bedrän­gen­den Phä­no­men der Juden­feind­lich­keit in unter­schied­li­chen Per­spek­ti­vie­run­gen begeg­nen, Ana­ly­sen anbie­ten und prä­ven­tiv Hand­lungs­mög­lich­kei­ten eröff­nen. Alle Inter­es­sier­ten sind herz­lich eingeladen!

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: https://www.uni-bamberg.de/ktheo/veranstaltungen/forum/23–24/

Ring­vor­le­sung Smart City: AR (Aug­men­ted Rea­li­ty) und VR (Vir­tu­al Rea­li­ty) in der Kulturerbe-Vermittlung

26. Okto­ber 2023, 18 Uhr

WE5/00.043, An der Webe­rei 5, 96049 Bamberg

Das Smart City Forum möch­te in die­sem Seme­ster ver­schie­de­ne Sicht­wei­sen zu einer Smart City beleuch­ten und bie­tet gemein­sam mit dem Smart City Rese­arch Lab der Uni­ver­si­tät Bam­berg ver­schie­de­ne Ver­an­stal­tun­gen zum The­ma „Stadt – Raum – Erle­ben“ an. Eine Ring­vor­le­sung mit unter­schied­li­chen Schwer­punk­ten zeigt die wis­sen­schaft­li­che Sicht­wei­se auf die The­men des Seme­sters und ist für alle Inter­es­sier­ten zugäng­lich. Den Auf­takt machen Prof. Dr. Sophie Jörg und Bern­hard Öder vom Lehr­stuhl für Com­pu­ter­gra­fik und ihre Grund­la­gen, die in ihrem Vor­trag über die Rol­le von Aug­men­ted Rea­li­ty (AR) und Vir­tu­al Rea­li­ty (VR) in der Kul­tur­er­be-Ver­mitt­lung spre­chen wer­den. Aug­men­ted Rea­li­ty (AR) ermög­licht es, der rea­len Welt com­pu­ter­ge­nerier­te Inhal­te hin­zu­zu­fü­gen, wäh­rend Vir­tu­el­le Rea­li­tät (VR) den Nut­zer in eine kom­plett com­pu­ter­ge­nerier­te Welt ein­tau­chen lässt. Jörg und Öder wer­den auf­zei­gen, wie die­se Tech­no­lo­gien im Bereich des Kul­tur­er­bes ein­ge­setzt wer­den kön­nen und wel­che Her­aus­for­de­run­gen es dabei gibt.

Mehr Infor­ma­tio­nen zu den wei­te­ren Vor­trä­gen der Ring­vor­le­sung unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​s​c​r​l​/​r​i​n​g​v​o​r​l​e​s​u​ng/