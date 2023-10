Zeu­gen gesucht

Am Mitt­woch­abend (11.10.2023) ver­such­ten drei Unbe­kann­te einem Mann eine Isra­el-Fah­ne in der Bay­reu­ther Innen­stadt zu steh­len. Der Mann konn­te flüch­ten. Nun ermit­telt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth und sucht nach Zeugen.

Gegen 21 Uhr war ein 25-Jäh­ri­ger auf dem Nach­hau­se­weg. Dabei trug er eine klei­ne Isra­el-Fah­ne mit sich. Am Luit­pold­platz wur­de der 25-Jäh­ri­ge von drei unbe­kann­ten Män­nern ange­spro­chen. Die­se ver­such­ten mehr­fach nach der Fah­ne des 25-Jäh­ri­gen zu grei­fen. Schließ­lich floh der jun­ge Mann über die Kanal- und die Schul­stra­ße in Rich­tung Erlan­ger Stra­ße. Er blieb unver­letzt. Die drei Täter ver­folg­ten ihn kurz bis zur Schul­stra­ße. Sie wer­den auf zir­ka 20 Jah­re geschätzt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht nach Zeu­gen. Wer kann Anga­ben zum ver­such­ten Dieb­stahl machen?

Die Ermitt­ler suchen auch ganz kon­kret nach vier mög­li­chen Zeu­gen: Der 25-Jäh­ri­ge floh vom Rat­haus aus über einen Durch­gang an der Gra­ser-Grund­schu­le vor­bei in die Kanal­stra­ße. Im Durch­gang hiel­ten sich zu die­sem Zeit­punkt zwei Pas­san­ten auf. Außer­dem sprach ein Pär­chen den 25-Jäh­ri­gen wäh­rend sei­ner Flucht in der Schul­stra­ße an. Die bei­den Pas­san­ten und das Pär­chen sind wich­ti­ge Zeu­gen für die wei­te­re Ermitt­lungs­ar­beit. Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 entgegen.