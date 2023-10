Duell der bei­den letz­ten RLSO-Meister

Am fünf­ten Spiel­tag der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga Pro B gastiert der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach bei der BG Hes­sing Lei­tersho­fen. Jump ist am kom­men­den Sonn­tag 16:30 Uhr in der Mehr­zweck­hal­le Stadtbergen.

Der RLSO-Mei­ster der Sai­son 2021/2022 emp­fängt den RLSO-Mei­ster der ver­gan­ge­nen Spiel­zeit. Wenn am Sonn­tag die Par­tie zwi­schen der BG Hes­sing Lei­tersho­fen und dem TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach in der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga statt­fin­det, tref­fen die bei­den besten und domi­nan­te­sten Teams der Regio­nal­li­ga Süd­ost aus den ver­gan­ge­nen bei­den Spiel­zei­ten auf­ein­an­der. Nach dem Auf­stieg in Deutsch­lands dritt­höch­ste Spiel­klas­se wur­den die Schwa­ben in der abge­lau­fe­nen Sai­son Neun­ter der Pro B Süd und ver­pass­ten nur auf­grund des ver­lo­re­nen direk­ten Ver­gleichs mit Ehin­gen die Play­offs. Heu­er star­te­te die Trup­pe von Head­coach Ema­nu­el Rich­ter mit einem deut­li­chen Aus­wärts­sieg in Fell­bach und einem knap­pen Heim­sieg gegen Frank­furt in die Run­de. Doch an den ver­gan­ge­nen bei­den Spiel­ta­gen gab es für Lei­tersho­fen nichts zu holen. Etwas über­ra­schend unter­la­gen sie in eige­ner Hal­le den Tro­pics aus Ober­ha­ching mit 70:74, ehe es am letz­ten Sams­tag eine kla­re 55:80-Pleite beim BBC Coburg setz­te. Mit der aus­ge­gli­che­nen Bilanz von zwei Sie­gen und zwei Nie­der­la­gen ist die BG momen­tan Tabellensechster.

Der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach unter­lag am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de eben­falls deut­lich. In eige­ner Hal­le war bei der 61:86-Niederlage gegen Spey­er nichts zu holen. Nach einem Sieg und drei Nie­der­la­gen ist die Mann­schaft von Head­coach Mark Völkl zwar momen­tan Schluss­licht, ist aber punkt­gleich mit dem Elf­ten Ehin­gen und hat nur einen Sieg Rück­stand auf Lei­tersho­fen oder gar dem Tabel­len­vier­ten aus Erfurt. Die Liga ist bis­her sehr aus­ge­gli­chen und jeder kann jeden schla­gen. Dar­um ist es für Brei­ten­güß­bach enorm wich­tig am kom­men­den Sonn­tag wie­der einen Sieg ein­zu­fah­ren, damit man nicht den Anschluss ans Tabel­len­mit­tel­feld ver­passt. In die­ser Woche hat die Mann­schaft inten­siv trai­niert und sich sehr gut auf den kom­men­den Geg­ner vorbereitet.

Am Sonn­tag wird es erneut auf die Ver­tei­di­gung ankom­men. In der Abwehr müs­sen die Gelb­schwar­zen vor allem auf Wester­meir (11,8 ppg), Car­ter (10,7), März (9,3) und Würm­se­her (8) auf­pas­sen. Die­se vier sind die effek­tiv­sten Akteu­re von Lei­tersho­fen und sind beson­ders eng zu ver­tei­di­gen. Gelingt es dem TSV Trö­ster erneut hart und inten­siv zu ver­tei­di­gen, wäre das eine gute Grund­la­ge für den zwei­ten Sieg in die­ser Spiel­zeit. Vor allem die Tat­sa­che, dass die Schwa­ben bis­her die schwäch­ste Offen­si­ve der Liga haben, soll­te noch­mal mehr Moti­va­ti­on für eine noch inten­si­ve­re Defen­siv­lei­stung sein.

Aller­dings kommt es auch auf den eige­nen offen­si­ven Rhyth­mus an. Die Trö­ster-Trup­pe hat nach Lei­tersho­fen und Fell­bach die dritt­schwäch­ste Offen­si­ve der Liga und erzielt nur 70 Zäh­ler pro Par­tie. Zudem trifft man auf die beste Ver­tei­di­gung der ersten vier Spiel­ta­ge, die gera­de ein­mal durch­schnitt­lich 67 Zäh­ler erlaub­te. So wird es enorm wich­tig sein, das Spiel schnell zu machen und mög­lichst vie­le Punk­te zu erzie­len, wenn Lei­tersho­fens Ver­tei­di­gung noch nicht kom­pakt steht. Aber auch gute Ball­be­we­gung mit dem Auge für den frei­en Mann am Brett oder an der Drei­er­li­nie ist wich­tig, damit man zu frei­en Wür­fen kommt, die hof­fent­lich mit einer hohen Quo­te ver­senkt wer­den. Auch der Rebound wird ein wich­ti­ger Fak­tor im Spiel sein. Es müs­sen alle TSV­ler geschlos­sen um jeden Abpral­ler kämp­fen, damit man der besten Rebound­mann­schaft der Liga mög­lichst wenig zwei­te Wurf­chan­cen gestattet.

Brei­ten­güß­bach: Bau­er, Dip­pold, Engel, Feu­er­pfeil, Klaus, Nies­lon, Ste­phan, Trummeter, Wag­ner, Wal­de, Wörrlein