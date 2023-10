RÖDEN­TAL, LKR. COBURG. Am Diens­tag ver­such­ten Schock­an­ru­fer ein Ehe­paar aus Röden­tal um ihr Erspar­tes zu brin­gen. Die Ehe­frau erkann­te die Masche und sorg­te für die Fest­nah­me des Geld­ab­ho­lers. Ein Rich­ter erließ Haftbefehl.

Diens­tag­mit­tag rie­fen Unbe­kann­te bei einem Ehe­paar aus Röden­tal an. Sie erzähl­ten, dass ihr Enkel angeb­lich einen schwe­ren Ver­kehrs­un­fall ver­ur­sacht habe. Er müs­se des­halb eine Kau­ti­on in Höhe von 30.000 Euro zah­len, um eine Gefäng­nis­stra­fe abzu­wen­den. Der 65-jäh­ri­ge Mann glaub­te dem Anru­fer, besorg­te die gefor­der­te Sum­me und mach­te sich auf den Weg zum ver­ein­bar­ten Über­ga­be­ort. Sei­ne 60-jäh­ri­ge Ehe­frau heg­te wäh­rend­des­sen erheb­li­che Zwei­fel an der Geschich­te und infor­mier­te die Poli­zei. Meh­re­re Strei­fen der Poli­zei aus Coburg und Neu­stadt bei Coburg konn­ten durch die sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dungs­maß­nah­men den Ehe­mann im Stadt­ge­biet Coburg aus­fin­dig machen und die Geld­über­ga­be ver­hin­dern. Die Ein­satz­kräf­te nah­men den aus Polen stam­men­de Geld­ab­ho­ler noch vor Ort fest.

Der Mann muss sich nun wegen des ban­den- und gewerbs­mä­ßi­gen Betru­ges ver­ant­wor­ten. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Coburg erließ ein Rich­ter am Mitt­woch Haft­be­fehl gegen den 23-Jährigen.