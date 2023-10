Table­top Gamer, Figu­ren­lieb­ha­ber, Brett­spie­ler und Minia­tu­ren­samm­ler kom­men am Sams­tag, 21. Okto­ber 2023, in Kulm­bach voll auf ihre Kosten. In den Räu­men des Deut­schen Zinn­fi­gu­ren­mu­se­ums auf der Plas­sen­burg wer­den von 10 bis 16 Uhr gleich meh­re­re Spiel­sy­ste­me vor­ge­stellt und kön­nen natür­lich auch gespielt wer­den: Fall­out, Fla­mes of War, Kugel­ha­gel und Zombicide.

Inter­es­sier­te Lai­en aber auch Table­top-Fort­ge­schrit­te­ne, die zum Bei­spiel neue Spiel­kon­tak­te suchen, dür­fen sich ger­ne vom Ange­bot auf der Plas­sen­burg ange­spro­chen fühlen.

Als „Spe­cial Guest“ ist Mar­tin Fel­ler ein­ge­la­den. Er ist der Autor des Table­top­spiels „Kugel­ha­gel“, das er den Besu­chern im Deut­schen Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um vor­stel­len wird. In „Kugel­ha­gel“ wer­den histo­ri­sche Schlach­ten des 19. Jahr­hun­derts gespielt.

Der „Table­top Game day“ fin­det am 21. Okto­ber 2023, von 10 bis 16 Uhr im 5. Stock des Deut­schen Zinn­fi­gu­ren­mu­se­ums auf der Plas­sen­burg statt. Besuch und Teil­nah­me ist im Rah­men des nor­ma­len Muse­ums­ein­tritts (Erwach­se­ne 4 Euro, ermä­ßigt 3 Euro; Kin­der bis 18 Jah­re haben frei­en Ein­tritt). Wei­te­re Infor­ma­tio­nen dazu gibt es auch auf www​.plas​sen​burg​.de.

Städ­ti­sche Muse­en auf der Plassenburg/​Museumsverwaltung

Festungs­berg 27, 95326 Kulmbach

Öff­nungs­zei­ten: April bis Okto­ber: täg­lich 9:00 bis 18:00 Uhr Novem­ber bis März: täg­lich 10:00 bis16:00 Uhr



Hin­ter­grund:

Als Table­top-Spiel (engl. „Tisch­plat­te“) bezeich­net man ein Stra­te­gie­spiel, bei dem mit Minia­tur­fi­gu­ren auf einer Spiel­ober­flä­che (mei­stens Tischen) gespielt wird. Es lässt sich in den Bereich der Kon­flikt­si­mu­la­ti­ons­spie­le ein­ord­nen. Die Spie­ler wäh­len vor Spiel­be­ginn eine von meh­re­ren Kon­flikt­par­tei­en und kön­nen sich eben­falls vor dem Spiel die Minia­tu­ren, die sie ein­set­zen möch­ten, gemäß den Spiel­re­geln selbst zusam­men­stel­len. Das Spiel­ziel kann sich auch bei dem glei­chen Table­top-Spiel durch Sze­na­ri­en von Spiel zu Spiel unter­schei­den (Quel­le: wikipedia).