Senio­ren­kon­zert am 25. Oktober

Regi­na Klep­per, bekann­te und gefei­er­te Sopra­ni­stin aus Mün­chen und Toch­ter des kürz­lich ver­stor­be­nen Wil­helm Klep­per, ehe­ma­li­ger Bam­berg Sym­pho­ni­ker, ist der dies­jäh­ri­ge „Star­gast“ des Senio­ren­kon­zerts. Mar­tin Erz­feld, Lei­ter der Musik­schu­le Bam­berg, und Ste­fa­nie Hahn, Senio­ren­be­auf­trag­te der Stadt Bam­berg, sind sich aller­dings einig, dass „jeder, der auf die­ser Büh­ne mit­wirkt, ein Star ist.“ Denn alle Betei­lig­ten näh­men sich die Zeit für einen Auf­tritt bei der Tra­di­ti­ons­ver­an­stal­tung und spiel­ten gegen eine gerin­ge Auf­wands­ent­schä­di­gung. Das Senio­ren­kon­zert fin­det am Mitt­woch, 25. Okto­ber, um 14.30 Uhr im Hegel­saal der Kon­zert­hal­le Bam­berg statt. Eröff­net wird es von Bam­bergs Drit­tem Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metz­ner, der ein­mal mehr sein musi­ka­li­sches Kön­nen unter Beweis stel­len wird. Die Beglei­tung am Kla­vier über­nimmt in gewohn­ter Wei­se sein Kol­le­ge Mar­tin Stübinger.

Die Besu­che­rin­nen und Besu­cher erwar­tet unter dem Mot­to „Musik ver­bin­det Gene­ra­tio­nen“ ein eben­so kurz­wei­li­ges wie hoch­klas­si­ges Pro­gramm mit Künst­le­rin­nen und Künst­lern jeden Alters.

Durch das Pro­gramm führt Mar­tin Erz­feld, der auch die musi­ka­li­sche Gestal­tung managt, Ste­fa­nie Hahn zeich­net sich für die Orga­ni­sa­ti­on im Hin­ter­grund ver­ant­wort­lich. Das Kon­zert endet um 17:30 Uhr.

Der Ein­tritts­preis ist unver­än­dert: Für nur fünf Euro genie­ßen die Zuhö­re­rin­nen und Zuhö­rer einen Nach­mit­tag vol­ler Musik.

Kar­ten gibt es ab sofort im Rat­haus am ZOB am Ser­vice­point, im Senio­ren­bü­ro am Hein­richs­damm im II. Stock sowie beim BVD in der Lan­gen Straße.

Nähe­re Aus­künf­te erteilt auch ger­ne das Senio­ren­bü­ro unter Tel. 0951/871514.