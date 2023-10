Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Fahr­rad­dieb­stahl – Zeu­gen gesucht

Eckental/​Eschenau – Am Mon­tag, den 16.10.2023, wur­de im Zeit­raum von 06:40 Uhr bis 15:15 Uhr, ein Renn­rad der Mar­ke Prin­ci­pia, dun­kel­blau, im Bereich des Bahn­hofs ent­wen­det. Das Fahr­rad war unver­sperrt am Fahr­rad­stän­der bei Gleis 3, Höhe Haus­num­mer 60, abge­stellt. Auf­fäl­lig an dem Renn­rad ist, dass es über eine Kupp­lung zum Zie­hen eines Kin­der­ra­des sowie über zwei Trink­fla­schen­hal­te­run­gen ver­fügt. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 450 Euro. Hin­wei­se zum Ver­bleib des Fahr­ra­des nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter 09131 760 514 entgegen.

Fahr­rad­fah­rer gesucht

Herolds­berg – Im Zeit­raum von Diens­tag­abend bis Mitt­woch­mit­tag kam es in der Stra­ße Am Ruh­stein auf Höhe der Haus­num­mer 27D zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht. Als die Bewoh­ne­rin am Mit­tag zu ihrem Pkw kam, muss­te sie eine mas­si­ve Beschä­di­gung im Bereich der Motor­hau­be und der Wind­schutz­schei­be an ihrem VW Touran fest­stel­len. Durch die auf­neh­men­de Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land wur­de zudem ein Scha­den an der Fahr­zeug­sei­te des davor gepark­ten VW Beet­les fest­ge­stellt. Auf­grund des Scha­dens­bil­des ist davon aus­zu­ge­hen, dass ein Fahr­rad­fah­rer die Stra­ße auf der lin­ken Fahr­bahn­sei­te befuhr und mit sei­nem Fahr­rad zunächst den Beet­le seit­lich tou­chier­te. Hier­durch ver­lor er die Kon­trol­le über sein Fahr­rad, fuhr fron­tal gegen den Touran, über­schlug sich und prall­te anschlie­ßend gegen die Wind­schutz­schei­be, so dass die­se mit­tig kreis­för­mig split­ter­te. Trotz des mas­si­ven Ein­schlags wur­de der Fahr­rad­fah­rer wohl nicht schwe­rer ver­letzt, da er sich anschlie­ßend mit sei­nem Fahr­rad uner­kannt von der Unfall­stel­le ent­fer­nen konn­te. An den Pkws ent­stand ins­ge­samt ein Sach­scha­den von etwa 5000 Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ge­sche­hen oder dem Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Erlan­gen- Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Haft­an­trag gegen Lang­fin­ger gestellt

Her­zo­gen­au­rach – Am spä­ten Mitt­woch­nach­mit­tag wur­de ein 25-jäh­ri­ger Mann durch die auf­merk­sa­me Laden­de­tek­ti­vin eines Her­zo­gen­au­ra­cher Spor­tout­lets dabei ertappt, wie er in sei­nem mit­ge­führ­ten Ruck­sack Waren ver­steck­te und das Geschäft ver­ließ ohne zu bezah­len. Er konn­te dar­auf­hin ange­hal­ten und der Poli­zei über­ge­ben wer­den. Wie sich her­aus­stell­te hat­te er zwei Paar Sport­schu­he, einen Pull­over und Socken im Gesamt­wert von 125,- EUR entwendet.

Da der jun­ge Mann bereits mehr­fach in den ver­gan­ge­nen Tagen wegen Laden­dieb­stäh­len in unter­schied­li­chen Geschäf­ten nega­tiv auf­ge­fal­len ist, stell­te die Staats­an­walt­schaft Haft­an­trag gegen den Beschul­dig­ten wegen Wie­der­ho­lungs­ge­fahr. Des­halb wird der Mann heu­te einem Ermitt­lungs­rich­ter beim Amts­ge­richt Erlan­gen vor­ge­führt, der über den Haft­an­trag entscheidet.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten in Herzogenaurach

Von Mon­tag­abend auf Diens­tag­früh wur­de in der Stra­ße Zum Köpf­wa­sen 33 ein gepark­ter schwar­zer Audi A3 am hin­te­ren rech­ten Kot­flü­gel ange­fah­ren, wodurch Sach­scha­den in Höhe von meh­re­ren hun­dert Euro entstand.

Im Zeit­raum zwi­schen ca. 08:45 und 10:00 Uhr ereig­ne­te sich am Groß­park­platz in der Erlan­ger Stra­ße 60 eine Ver­kehrs­un­fall­flucht. Dabei wur­de ein gepark­ter grau­er VW Pas­sat am rech­ten Außen­spie­gel beschädigt.

Auch hier beläuft sich der Sach­scha­den auf meh­re­re hun­dert Euro.

In bei­den Fäl­len bit­tet die Poli­zei um Zeu­gen­hin­wei­se unter Tel. 09132/78090.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Laden­dieb­stahl mit Folgen

Höch­stadt: In einem Ver­brau­cher­markt im Kie­fern­dor­fer Weg bestell­te ein 38jähriger bereits im August 23 eine Leber­kä­s­sem­mel und Fleisch­sa­lat um die­ses gleich vor Ort zu ver­zeh­ren. Nach­dem er die Spei­sen geges­sen hat­te ent­fern­te er sich ohne zu zah­len. Am gest­ri­gen Mitt­woch wur­de er wie­der erkann­te und die Poli­zei ver­stän­digt. Bei sei­ner Kon­trol­le konn­ten die Beam­ten eine klei­ne Men­ge Metham­phet­amin sicher­stel­len. Den Mann erwar­ten nun gleich zwei Anzei­gen wegen Laden­dieb­stahls und Ver­sto­ßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.