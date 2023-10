Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

E‑Scooter ent­wen­det

Bam­berg. An einer Schu­le in der Hein­rich-Sem­lin­ger-Str. wur­de am Mitt­woch zwi­schen 13 Uhr und 13.50 Uhr ein im Pau­sen­hof abge­stell­ter unver­sperr­ter schwar­zer E‑Scooter der Mar­ke Seg­way ent­wen­det. Der Ent­wen­dungs­scha­den liegt bei ca. 770 Euro. Hin­wei­se dies­be­züg­lich wer­den bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegengenommen.

Scharf auf fal­sche Wimpern

Bam­berg. Am Mitt­woch­nach­mit­tag wur­de eine 13-Jäh­ri­ge in einem Ein­kaufs­markt in der Forch­hei­mer Stra­ße dabei beob­ach­tet, wie sie je ein Set fal­sche Wim­pern und fal­sche Fin­ger­nä­gel aus der Packung ent­nahm, in die Taschen ihres Kapu­zen­pull­overs steck­te und den Kas­sen­be­reich ver­ließ, ohne die Ware zu bezah­len. Der Wert der ent­wen­de­ten Ware beläuft sich auf 18,90 Euro. Die Mut­ter des Mäd­chens stand wäh­rend des Dieb­stahls neben ihrer Toch­ter und ließ die­se gewähren.

Zeu­gen gesucht

Bam­berg. Die Poli­zei sucht Zeu­gen zu einem Fahr­rad­dieb­stahl, wel­cher sich am Mitt­woch zwi­schen 07.00 Uhr und 15.15 Uhr auf dem Werks­ge­län­de einer am Bör­stig ansäs­si­gen Fir­ma ereig­net hat. Dort wur­de im Tat­zeit­raum ein schwarz-grau­es Pedelec der Mar­ke Cube Ste­reo 160 SL im Wert von ca. 4600 Euro ent­wen­det. Das Zwei­rad war mit­tels eines Schlos­ses an einem dort befind­li­chen im Boden ein­ge­las­se­nen Fahr­rad­stän­der befe­stigt. Zeu­gen­mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Rol­ler übersehen

Bam­berg. Am Mitt­woch­mor­gen gegen 09.15 Uhr woll­te ein 65-Jäh­ri­ger in der Pan­zer­lei­te mit sei­nem Auto aus einer Grund­stücks­aus­fahrt her­aus­fah­ren und über­sah hier­bei eine von links kom­men­de 56-jäh­ri­ge Rol­ler­fah­re­rin. Das Zwei­rad tou­chier­te die Front des Pkw und die Frau kam zu Sturz, wobei sie hier­durch leicht ver­letzt wur­de. An den bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Gesamt­scha­den von etwa 3000 Euro.

Ohne Licht, dafür mit Rauschgift

Bam­berg. Einer zivi­len Strei­fe fiel am Don­ners­tag­mor­gen gegen 03.00 Uhr in der Bren­ner­stra­ße ein Rad­fah­rer auf, wel­cher ohne Licht in Rich­tung Geor­gen­stra­ße fuhr. Wäh­rend der anschlie­ßen­den Kon­trol­le konn­te bei dem 32-Jäh­ri­gen eine gerin­ge Men­ge Haschisch und Amphet­amin auf­ge­fun­den werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Unbe­kann­te Die­be lie­ßen zwi­schen 25. Sep­tem­ber und 9. Okto­ber in der Bahn­hof­stra­ße ein Fahr­rad im Wert von ca. 150 Euro mit­ge­hen. Das lila-vio­let­te Rad der Mar­ke Her­cules lehn­te dort an einem Gelän­der und war mit einem Spi­ral­schloss gesichert.

Wer kann Hin­wei­se zum Ver­bleib des Fahr­ra­des geben? Mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Sach­be­schä­di­gun­gen

BREI­TEN­GÜSS­BACH. In der Zeit von Diens­tag­abend, 22 Uhr, bis Mitt­woch­mor­gen, 07.30 Uhr, besprüh­ten Unbe­kann­te einen Lkw mit schwar­zer Far­be. Die Sat­tel­zug­ma­schi­ne, an der Scha­den von ca. 100 Euro ent­stand, park­te zur Tat­zeit im Gewerbepark.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht?

KÖTT­MANNS­DORF. Die Absperr­ket­te eines Lager­plat­zes im Hei­de­weg riss ein Unbe­kann­ter in der Nacht zum Mitt­woch samt Ver­an­ke­rung aus einer Stein­mau­er her­aus. Der dabei ange­rich­te­te Scha­den beläuft sich auf etwa 250 Euro.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

LICH­TEN­EI­CHE. Mit schwe­ren Ver­let­zun­gen muss­te am Diens­tag­abend ein 38-Jäh­ri­ger nach einem Fahr­rad­sturz ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Auf der Ver­län­ge­rung der Stra­ße „Am Renn­steig“ in Rich­tung Klein­gar­ten­an­la­ge dreh­te sich am S‑Pedelec plötz­lich das vor­de­re Schutz­blech in die Spei­chen, so dass der 38-Jäh­ri­ge stürz­te und sich dabei bei­de Arme brach.

WALS­DORF. Zum Streif­vor­gang zwi­schen einem Trak­tor mit ange­häng­ter Säma­schi­ne sowie einem Pkw kam es am Mitt­woch­abend, gegen 20.45 Uhr, auf der Staats­stra­ße zwi­schen Erlau und Wals­dorf. Dabei ging am Pkw die Schei­be sowie der lin­ke Außen­spie­gel zu Bruch. Die Repa­ra­tur­ko­sten wer­den auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Am land­wirt­schaft­li­chen Fahr­zeug ent­stand Scha­den in Höhe von ca. 100 Euro an einer Warntafel.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

LON­NERS­HOF. Am Mitt­woch­nach­mit­tag stieß der Fah­rer eines Klein-Lkw beim Ran­gie­ren rück­wärts gegen den Metall­zaun eines Anwe­sens. Obwohl dabei ein Scha­den von ca. 500 Euro ent­stand, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon. Jedoch beob­ach­te­te ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge die Unfall­flucht und konn­te der Poli­zei das Kenn­zei­chen des flüch­ti­gen Fahr­zeu­ges mit­tei­len. Die Ermitt­lun­gen wur­den sofort aufgenommen.

BREI­TEN­GÜSS­BACH. Von der Aus­fahrt Brei­ten­güß­bach Mit­te kom­mend fuhr am Mitt­woch­nach­mit­tag, 14.15 Uhr, eine BMW-Fah­re­rin auf die B 279 in Rich­tung Bau­nach. Ein ihr ent­ge­gen­kom­men­der Pkw, Sko­da, ver­lor plötz­lich eine der lin­ken Rad­kap­pen, die fron­tal gegen die Stoß­stan­ge des BMW prall­te und einen Scha­den von ca. 3.000 Euro ver­ur­sach­te. Der Fah­rer des Sko­da setz­te sei­ne Fahrt unbe­irrt fort.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Beim Ein­fah­ren in die Auto­bahn Vor­fahrt miss­ach­tet und Unfall verursacht

Hall­stadt. Am Mitt­woch­mor­gen fuhr der 28-jäh­ri­ge Fah­rer eines Sat­tel­zu­ges bei der Anschluss­stel­le Bam­berg auf die A70 in Rich­tung Bay­reuth ein­fah­ren. Hier­bei miss­ach­te­te er aller­dings die Vor­fahrt eines Sat­tel­zu­ges auf der Haupt­fahr­bahn. Des­sen 55-jäh­ri­ger Fah­rer konn­te nicht mehr aus­wei­chen und es kam zu einem seit­li­chen Zusam­men­stoß. Nie­mand wur­de ver­letzt und die Brum­mis blie­ben fahr­be­reit. Der Gesamt­scha­den wird den­noch auch etwa 20.000 Euro geschätzt.

Zur Mit­tags­zeit betrun­ken mit dem Auto erwischt

Mem­mels­dorf. Mitt­woch­mit­tags fiel den Schlei­er­fahn­dern der Ver­kehrs­po­li­zei ein Seat auf, wel­cher auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth unter­wegs war. Bei der Kon­trol­le des 31-jäh­ri­gen Fah­rers, mach­te die­ser auf die Beam­ten schnell einen ange­trun­ke­nen Ein­druck. Ein frei­wil­li­ger Alko­test zeig­te ihnen, dass er wohl mit knapp 1,4 Pro­mil­le Alko­hol im Blut unter­wegs war. Eine Blut­ent­nah­me war nun obli­ga­to­risch und es ging ab ins Kran­ken­haus. Sein Füh­rer­schein wur­de sicher­ge­stellt und die Wei­ter­fahrt unter­bun­den. Ihn erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Straßenverkehr.

Kei­nen Füh­rer­schein mehr – aber trotz­dem am Steuer

Hirschaid. Am Mitt­woch­nach­mit­tag kon­trol­lier­te eine Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei einen Ford, wel­cher auf der A73 in Rich­tung Suhl unter­wegs war. Hier­bei stell­ten die Beam­ten fest, dass dem 56-jäh­ri­gen Fah­rer schon vor län­ge­rer Zeit auf­grund man­geln­der Eig­nung zum Fahr­zeug­füh­rer die Fahr­erlaub­nis end­gül­tig ent­zo­gen wor­den war. Er hat­te also im Stra­ßen­ver­kehr gar nichts mehr zu suchen und sei­ne Wei­ter­fahrt wur­de sofort been­det. Ein Straf­ver­fah­ren wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis ist die Folge.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Poli­zei sucht Zeu­gen nach Pkw Aufbruch

BAY­REUTH. Unbe­kann­ter schlägt Sei­ten­schei­be ein und durch­wühlt das Fahrzeug.

Am gest­ri­gen Nach­mit­tag, zwi­schen 14:00 und 14:30 Uhr schlug ein bis­lang unbe­kann­ter Täter die Sei­ten­schei­be eines gepark­ten Fahr­zeugs ein. Der VW, Golf war zur Tat­zeit am Park­platz des Saa­ser Fried­hofs abge­stellt. Der unbe­kann­te Täter gelang­te so ver­mut­lich in das Fahr­zeug und such­te hier ver­mut­lich nach Wert­ge­gen­stän­den. Am Pkw ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 300 Euro. Wer hat gestern Fest­stel­lun­gen im Bereich des Saa­ser Bergs gemacht, die auf einen mög­li­chen Täter hin­wei­sen? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter der Tele­fon­num­mer 0921–5062130 entgegen.

Unter Dro­gen­ein­fluss am Steu­er ein­ge­schla­fen und Unfall verursacht

BAY­REUTH. 52 Jäh­ri­ger rammt Ver­kehrs­teil­neh­mer der Gegen­fahr­bahn, Dro­gen­test positiv.

Am ver­gan­ge­nen Frei­tag, gegen 15:30 Uhr, war ein 52 Jah­re alter Mann aus dem Land­kreis Bay­reuth mit sei­nem Hyun­dai unter­wegs, aus Rich­tung Wei­den­berg kom­mend nach Bay­reuth. An der Ein­mün­dung zum Logi­stik­park ver­fiel der Mann laut eige­nen Anga­ben in einen Sekun­den­schlaf und steu­er­te mit sei­nem Fahr­zeug auf die Gegen­fahr­bahn. Der 34 Jah­re alter Fah­rer eines Fer­ra­ris ver­such­te zwar noch aus­zu­wei­chen, den­noch kam es zum Zusam­men­stoß. Ein 39 Jäh­ri­ger konn­te nur mit­tels Voll­brem­sung einem Zusam­men­stoß ent­ge­hen. Ver­letzt wur­de bei dem Zusam­men­stoß nie­mand, jedoch ent­stand ein Sach­scha­den von knapp 40.000 Euro. Nach­dem sich Ver­dachts­mo­men­te erga­ben, dass der Unfall­ver­ur­sa­cher nicht nur müde son­dern regel­recht betäubt war, führ­ten die hin­zu­ge­zo­ge­nen Poli­zei­be­am­ten nach erfolg­ter Unfall­auf­nah­me einen Dro­gen­test bei dem Mann durch, der posi­tiv ver­lief. Gegen den Mann wird nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs eingeleitet.

Regel­mä­ßig wer­den durch die Poli­zei Ver­kehrs­teil­neh­mer unter Dro­gen­ein­fluss aus dem Ver­kehr gezo­gen. Auch gestern war ein 26 Jäh­ri­ger im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le in der Wei­her­stra­ße durch dro­gen­ty­pi­sche Anzei­chen auf­ge­fal­len und posi­tiv gete­stet wor­den. Neben einem Fahr­ver­bot erwar­tet den Mann nun eine emp­find­li­che Geldstrafe.

Zeu­gen­auf­ruf zu Ver­kehrs­un­fall auf der Bun­des­stra­ße 22

SPEI­CHERS­DORF, LKR. BAY­REUTH. Auf der Bun­des­stra­ße zwi­schen Spei­chers­dorf und dem Orts­teil Let­ten­hof ereig­ne­te sich am Mitt­woch früh ein Ver­kehrs­un­fall. Der am Unfall betei­lig­te Auto­fah­rer setz­te sei­ne Fahrt fort, die Poli­zei Bay­reuth-Land bit­tet um Hinweise.

Kurz vor 6 Uhr fuhr ein 33-Jäh­ri­ger mit sei­nem wei­ßen Hon­da Civic die B22 von Spei­chers­dorf kom­mend in Rich­tung Kem­nath. Kurz vor dem Orts­teil Let­ten­hof kam ihm ein Pkw auf sei­ner Fahr­bahn­sei­te ent­ge­gen, der gera­de einen Lkw überholte.

Der Hon­da­fah­rer wich nach rechts in den Stra­ßen­gra­ben aus, um eine Fron­tal­kol­li­si­on zu ver­mei­den. Dabei beschä­dig­te er sei­nen Pkw sowie ein Stra­ßen­schild. Ins­ge­samt ent­stand ein Sach­scha­den von rund 5.000 Euro. Zu den über­hol­ten LKW sowie dem unfall­ver­ur­sa­chen­den Pkw-Fah­rer kön­nen kei­ne wei­te­ren Anga­ben gemacht werden.

Zeu­gen, die Anga­ben zum Unfall oder zum Unfall­ver­ur­sa­cher machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506‑2230 mit der Poli­zei Bay­reuth-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. In der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch ent­wen­de­ten unbe­kann­te Täter zwei abge­sperr­te Fahr­rä­der samt Schlös­ser, in der Arnulfstra­ße. Das Her­ren­rad ist von der Mar­ke Ghost/​Advanced EQ Dia­mant in anthra­zit, das Damen-Pedelec ist von Cube/​Kathmandu Hybrid One 625, schwarz/​blau mit Gepäck­trä­ger­korb. Die Falt­schlös­ser waren von Abus und Büchel Secu­ra. Der Gesamt­wert beläuft sich auf 7.500 Euro. Wer Hin­wei­se auf die Täter geben kann, möch­te sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung set­zen (09191/7090–0).

Forch­heim. Drei­ster Dieb schlug zwei­mal zu.

Am Mitt­woch­mit­tag konn­te ein Laden­de­tek­tiv einen 37-jäh­ri­gen Mann beob­ach­ten, wie die­ser in einem Ver­brau­cher­markt im Föh­ren­weg ver­schie­de­ne Waren nahm und in sei­ne Klei­dung steck­te. Danach ging er an der Kas­se vor­bei, ohne die­se zu bezah­len. Bei sei­ner Durch­su­chung konn­ten Waren im Wert von ca. 20 Euro gefun­den wer­den. Die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim stell­ten bei ihren Ermitt­lun­gen zudem fest, dass der Täter bereits akten­kun­dig ist. Nach sei­ner Ent­las­sung von der Poli­zei lief der 37-Jäh­ri­ge in die nahe­ge­le­ge­ne Tank­stel­le und ent­wen­de­te dort eine Packung „Moods“ im Wert von ca. 7,60 Euro und flüch­te­te. Durch die Video­aus­wer­tung konn­te er aller­dings iden­ti­fi­ziert werden.

Forch­heim. Ein 59-jäh­ri­ger Mann stell­te sein Pedelec der Mar­ke Haibike/​SDURO Hard­Nine 8.0, am Mon­tag­nach­mit­tag hin­ter sei­nem Anwe­sen am Vik­tor-von-Schef­fel-Platz ab. Als er am Mitt­woch­vor­mit­tag wie­der zu sei­nem Fahr­rad ging, war die­ses samt Falt­schloss der Mar­ke ABUS, ent­wen­det wor­den. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf ca. 3600 Euro. Wer Hin­wei­se auf den Täter geben kann, möch­te sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung set­zen (09191/7090–0).

Gos­berg. Diens­tag­nacht, gegen 22:20 Uhr, bra­chen drei mas­kier­te Täter einen Milch­au­to­ma­ten eines Selbst­be­die­nungs­häus­chens in der Gos­ber­ger Stra­ße auf und ent­wen­de­ten ca. 100 Euro Bar­geld. Die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim haben die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­ten um Zeu­gen­hin­wei­se unter 09191/7090–0).

Forch­heim. Eine 66-jäh­ri­ge Frau leg­te ihre Geld­bör­se am Diens­tag­nach­mit­tag auf eine Fen­ster­bank im Außen­be­reich eine s Ver­brau­cher­mark­tes in der Bahn­hof­stra­ße ab. Als die Rent­ne­rin am Fol­ge­tag die Filia­le erneut auf­such­te, war ihr schwar­zer Leder­geld­beu­tel samt Inhalt nicht mehr da. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 130 Euro und die Poli­zei Forch­heim bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se unter 09191/7090–0.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Mitt­woch­nach­mit­tag fuhr ein 35-jäh­ri­ger Bus­fah­rer in der Aus­übung sei­ner Tätig­keit die May­er-Fran­ken-Stra­ße ent­lang. Auf Höhe der Haus-Nr. 35 a muss­te er auf­grund eines falsch par­ken­den Autos anhal­ten, da kein Wei­ter­fah­ren mög­lich war. Aus sei­nem Fahr­zeug her­aus rief er den bei­den Insas­sen des Pkw´s zu, dass sie zur Sei­te fah­ren sol­len. Hier­auf wur­de der Bus­fah­rer von den bei­den ver­bal belei­digt. Als er im Anschluss sei­nen Bus ver­ließ, um Bil­der zu fer­ti­gen, wur­de er von zwei Män­nern am Kra­gen gepackt und gegen die Tür­öff­nung gedrückt, wodurch er leicht ver­letzt wur­de. Nach­dem der 35-Jäh­ri­ge wie­der ein­ge­stie­gen war, trat zudem ein 52-Jäh­ri­ger gegen die Front­schür­ze des Lini­en­bus­ses und beschä­dig­te ihn dadurch leicht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Sach­be­schä­di­gung

BAD STAF­FEL­STEIN. Am Mitt­woch­abend ging bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels die Mit­tei­lung über meh­re­re Jugend­li­che ein, die bei einem Fahr­rad­ab­stell­platz in der St.-Georg-Straße an einer Vor­rich­tung, wel­che zum Absper­ren der Fahr­rä­der ange­bracht war, „rum­wer­keln“. Bei Ein­tref­fen der Beam­ten vor Ort konn­ten die­se kei­ne Per­so­nen mehr fest­stel­len, aller­dings wur­de die Vor­rich­tung beschädigt.

Zeu­gen die sach­dien­li­che Hin­wei­se zur Sach­be­schä­di­gung geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Uner­laub­tes Ent­fer­nen vom Unfallort

BAD STAF­FEL­STEIN. Am Diens­tag, gegen 18:15 Uhr, befuhr ein jun­ger Mann mit sei­nem Fahr­rad die Auwald­stra­ße. Um einen Zusam­men­stoß zu ver­mei­den. muss­te er einem ent­ge­gen­kom­men­den unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer mit sei­nem Pkw aus­wei­chen, hier­bei stieß er gegen ein Wohn­mo­bil, wel­ches am rech­ten Fahr­bahn­rand geparkt war. Der unbe­kann­te Fah­rer des Pkw ent­fern­te sich ohne Anzu­hal­ten vom Unfallort.

Der Fahr­rad­fah­rer wur­de bei dem Unfall leicht­ver­letzt. Es ent­stand ein Gesamt­sach­scha­den von 500 Euro.

Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Fahr­rad­dieb­stahl

BAD STAF­FEL­STEIN. In der Zeit von Frei­tag, 06.10.2023, 14:30 Uhr bis 16.10.2023, 15:00 Uhr stell­te ein Jugend­li­cher sein Moun­tain­bike am Park­platz in der St.-Georg-Straße in der Nähe des Bahn­ho­fes ab. Als er zum Abstell­ort zurück­kam stell­te er fest, dass sein Fahr­rad samt Fahr­rad­schloss durch einen unbe­kann­ten Täter ent­wen­det wur­de. Zeu­gen des Dieb­stahls wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Dieb­stahl

LICH­TEN­FELS. Im Rah­men eines Fuß­ball­tur­niers auf dem Sport­platz der Her­zog-Otto-Schu­le am Mitt­woch in der Zeit zwi­schen 11:00 Uhr und 14:20 Uhr, leg­te ein 14-Jäh­ri­ger sei­nen Turn­beu­tel in der unver­sperr­ten Kabi­ne ab. Als er nach dem Tur­nier wie­der in die Kabi­ne kam, stell­te er fest, dass ein unbe­kann­ter Täter sei­ne Bus­fahr­kar­te aus dem Turn­beu­tel ent­wen­det hatte.

Zeu­gen die Wahr­neh­mun­gen zu dem Dieb­stahl gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571–9520‑0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Ein­bruch in ein Wohnmobil

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch teil­te ein 63-jäh­ri­ger Mann der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels mit, dass in der Zeit von Mitt­woch, 01:31 Uhr bis 03:51 Uhr, in sein Wohn­mo­bil, wel­ches auf sei­nem Anwe­sen in der Schle­si­er­stra­ße abge­stellt war, ein­ge­bro­chen wur­de. Ein zunächst unbe­kann­ter Täter hebel­te die Sei­ten­tür auf und durch­wühl­te den Innen­raum des Wohn­mo­bils. Anschlie­ßend leg­te sich der Unbe­kann­te ver­mut­lich für ein paar Stun­den ins Bett des Wohn­mo­bils. Über eine instal­lier­te Video­ka­me­ra konn­te der Unbe­kann­te mehr­fach auf­ge­zeich­net wer­den. Im Rah­men einer Nah­be­reichs­fahn­dung konn­te ein 36-jäh­ri­ger Mann ange­trof­fen wer­den und als Täter iden­ti­fi­ziert wer­den. Ihn erwar­ten nun Anzei­gen wegen ver­such­tem Dieb­stahl und Hausfriedensbruch.

Dieb­stahl in Bäckerei

RED­WITZ a.d. RODACH. Am Mitt­woch teil­te der Eigen­tü­mer einer Bäcke­rei in der Flur­stra­ße der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels mit, dass in der Zeit von Diens­tag, 19:15 Uhr bis Mitt­woch, 06:00 Uhr die Tages­ein­nah­men der Bäcke­rei von Mon­tag und Diens­tag ent­wen­det wur­den. Ein­bruchs­spu­ren konn­ten kei­ne fest­ge­stellt wer­den, es sind wei­te­re Ermitt­lun­gen notwendig.

Zeu­gen die sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.