Lichtenfels/​Kronach/​Coburg – In die­sem Jahr sind wie­der jun­ge Men­schen, die sich inten­siv mit Musik beschäf­ti­gen, auf­ge­ru­fen, sich für den Wett­be­werb Jugend musi­ziert anzu­mel­den. Die Anmel­dung erfolgt über die Web­sei­te www​.jugend​-musi​ziert​.org. Am 15. Novem­ber 2023 ist Bewer­bungs­schluss. Zur Teil­nah­me sind alle Kin­der und Jugend­li­chen ein­ge­la­den, die als Soli­sten oder im Ensem­ble ihr musi­ka­li­sches Kön­nen auf einer Büh­ne zei­gen möch­ten. Der Wett­be­werb bie­tet dazu wech­seln­de Solo- und Ensem­ble­ka­te­go­rien an. Das Vor­spiel­pro­gramm besteht aus Musik ver­schie­de­ner Epo­chen. Je nach Alter und Kate­go­rie dau­ert das Wett­be­werbs­vor­spiel vor der Jury zwi­schen sechs und 30 Minuten.

Außer­dem möch­ten die Orga­ni­sa­to­ren des Wett­be­werbs zum gemein­sa­men Musi­zie­ren anre­gen, jun­gen Musi­ke­rin­nen und Musi­kern eine Büh­ne für den musi­ka­li­schen Ver­gleich bie­ten und die Bewer­tung durch eine fach­kun­di­ge Jury ermög­li­chen. Für Teil­neh­men­de aus der Regi­on Coburg/​Kronach/​Lichtenfels star­tet der Wett­be­werb am 27. /28. Febru­ar 2024 mit dem Regio­nal­wett­be­werb in Lich­ten­fels. Jugend musi­ziert 2024 ist für fol­gen­de Kate­go­rien aus­ge­schrie­ben: Solo-Kate­go­rien Blas­in­stru­men­te, Zupf­in­stru­men­te, Bass (Рор), Musi­cal, Orgel und wei­te­re Instru­men­te wie Bag­la­ma und Hack­brett. Ensem­ble-Kate­go­rien Kla­vier vier-/acht­hän­dig oder an zwei Kla­vie­ren, Duo: Kla­vier und Streich­in­stru­ment, Duo Kunst­lied: Sing­stim­me und Kla­vier, Schlag­zeug-Ensem­ble. Kate­go­rie Beson­de­re Beset­zun­gen: Wer­ke der Klas­sik, Roman­tik, Spät­ro­man­tik und des Impressionismus.