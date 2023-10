St.-Getreu-Straße wie­der frei – Lei­tungs­ver­le­gungs­ar­bei­ten rücken ab 23. Okto­ber in den Bereich Otto­brun­nen – Maienbrunnen

Ein neu­er Teil­ab­schnitt der Lei­tungs­ver­le­gungs­ar­bei­ten am Michels­berg beginnt am 23. Okto­ber. Nach Abschluss der Arbei­ten in der St.-Getreu-Straße wer­den die Bau­ar­bei­ten in der Stra­ße „Michels­berg“ ab der Ein­mün­dung „Michels­berg – St.-Getreu- Stra­ße“ in Rich­tung Mai­en­brun­nen fortgeführt.

Ab dem 23. Okto­ber 2023 bis vor­aus­sicht­lich 31. Dezem­ber 2023 gel­ten fol­gen­de Verkehrsregelungen:

Die Sper­rung der St.-Getreu-Straße im Ein­mün­dungs­be­reich Michels­berg wird aufgehoben.

Die Stra­ße „Michels­berg“ wird ab der Ein­mün­dung „Michels­berg – St.-Getreu-Straße“ in Rich­tung Mai­en­brun­nen gesperrt. Die Zufahrt zum Anwe­sen Michels­berg 10 / Klo­ster­an­la­ge erfolgt vom Tor­schu­ster aus über den Michelsberg.

Die Anwoh­ne­rin­nen und Anwoh­ner im Zie­gel­hof wer­den über die Bau­fir­ma direkt über die jeweils bestehen­de Zufahrts­mög­lich­keit infor­miert. Aktu­ell besteht die Zufahrt zum Zie­gel­hof noch über die Stra­ße „Michels­berg“. Mit Auf­nah­me der Arbei­ten an der Ein­mün­dung „Michels­berg – St.-Getreu- Stra­ße“ in Rich­tung Mai­en­brun­nen ist der Zie­gel­hof über den Mai­en­brun­nen anfahr­bar. Im wei­te­ren Bau­fort­gang wird die Zufahrt zum Zie­gel­hof wie­der von der Stra­ße „Michels­berg“ aus mög­lich sein.

Eben­so wer­den die Anwoh­ne­rin­nen und Anwoh­ner im Otto­brun­nen direkt über die jeweils bestehen­de Zufahrts­mög­lich­keit infor­miert. Aktu­ell besteht die Zufahrt zum Otto­brun­nen noch über die Stra­ße „Michels­berg“. Mit Auf­nah­me der Arbei­ten an der Ein­mün­dung „Michels­berg – St.-Getreu-Straße“ in Rich­tung Mai­en­brun­nen ist der Otto­brun­nen über den Mai­en­brun­nen anfahrbar.

Im Mai­en­brun­nen müs­sen ab dem 23. Okto­ber die vor­han­de­nen Park­plät­ze zwi­schen Haus­num­mer 18 und 34 jeweils Mon­tag bis Frei­tag von 6 bis 18 Uhr ent­fal­len. Ersatz­stell­flä­chen wer­den im Otto­brun­nen zur Ver­fü­gung gestellt.

Die Sper­rung ist erfor­der­lich, da Bau­stel­len-LKW vom Abts­berg aus über den Mai­en­brun­nen zu- und abfah­ren müs­sen. Bei Durch­füh­rung der Arbei­ten im Ein­mün­dungs­be­reich „Michels­berg – Otto­brun­nen“ wird laut Fa. Pfaf­fin­ger der öffent­li­che Ver­kehr in Rich­tung Otto­brun­nen seit­lich am Bau­be­reich vorbeigeführt.