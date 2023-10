Auf gro­ße Reso­nanz bei den Mit­glie­dern stieß die Ver­eins­fei­er zum 10-jäh­ri­gen Bestehen der NLE am ver­gan­ge­nen Frei­tag. Am Anfang stand eine Infor­ma­ti­on zum aktu­el­len Pla­nungs­stand des „Gene­ra­tio­nen­Quar­tiers Wies­ent­gar­ten“. Nahe der histo­ri­schen Scheu­ne sol­len ein Kin­der­gar­ten und eine Kin­der­krip­pe ent­ste­hen, sowie eine moder­ne Wohn­an­la­ge für pfle­ge­be­dürf­ti­ge älte­re Men­schen. Hier­zu und zum anschlie­ßen­den Rund­gang über das Gelän­de tra­fen sich mehr als 50 Ver­eins­mit­glie­der, dar­un­ter auch alle Stadt­rä­te der NLE sowie natür­lich Bür­ger­mei­ste­rin Chri­stia­ne Mey­er als Ver­eins­vor­sit­zen­de. Dabei wur­den Fra­gen zum Bau­vor­ha­ben und sei­ner Ver­kehrs­an­bin­dung the­ma­ti­siert und Anre­gun­gen vor­ge­bracht. Ihren gemüt­li­chen Aus­klang fand die Fei­er schließ­lich in der Sonne29 mit bun­ten Bil­dern, Anek­do­ten und Erin­ne­run­gen an lusti­ge und denk­wür­di­ge Ereig­nis­se der ein­drucks­vol­len Ver­eins­ge­schich­te. Begin­nend mit der Ver­eins­grün­dung am Feu­er­stein 2013, über den enga­gier­ten Ein­satz anläss­lich der bei­den letz­ten Kom­mu­nal­wah­len bis hin zu anre­gen­den und infor­ma­ti­ven Aktio­nen im Ver­eins­le­ben rie­fen sich Mit­glie­der und Freun­de der NLE die High­lights der Ver­gan­gen­heit erneut ins Gedächt­nis. Ein beson­de­rer Dank galt der NLE-Frak­ti­on und Bür­ger­mei­ste­rin Chri­stia­ne Mey­er, für ihren Ein­satz bei der Mit­ge­stal­tung der Eber­mann­städ­ter Kom­mu­nal­po­li­tik in den letz­ten 10 Jah­ren. Gedankt wur­de aber auch den Mit­glie­dern, die die NLE-Arbeit immer wie­der in gro­ßer Zahl tat­kräf­tig unter­stützt haben.