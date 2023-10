Fast zwei Jahr­zehn­te lang war Ger­hard Lehr­feld nicht weg­zu­den­ken, wenn bei der Woh­nungs­bau­ge­sell­schaft und der Bau­ge­nos­sen­schaft des Land­krei­ses Coburg rich­tungs­wei­sen­de Ent­schei­dun­gen getrof­fen wur­den. Im Rah­men einer Sit­zung im Land­rats­amt ist der ehe­ma­li­ge Kreis­käm­me­rer jetzt aus der Geschäfts­füh­rung der Woh­nungs­bau­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Coburg ver­ab­schie­det worden.

Land­rat Seba­sti­an Straubel, Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der der bei­den Wohn­bau-Unter­neh­men, bedank­te sich für das jah­re­lan­ge Enga­ge­ment Lehr­felds: „Ger­hard Lehr­feld war mit sei­ner Mensch­lich­keit und sei­nem Enga­ge­ment immer eine uner­läss­li­che Stüt­ze, um Lösungs­an­sät­ze zu fin­den und umzusetzen.“

Ger­hard Lehr­feld wur­de am 1. Dezem­ber 2005 zum Geschäfts­füh­rer der Woh­nungs­bau­ge­sell­schaft bestellt, zudem war er von 2008 bis zur Voll­endung sei­nes 70. Lebens­jah­res Mit­glied des Vor­stands der Bau­ge­nos­sen­schaft. Wie Land­rat Seba­sti­an Straubel berich­te­te, sei die­se Zeit geprägt von der stra­te­gi­schen Neu­aus­rich­tung der Unter­neh­men auf die grund­le­gen­de sowie ener­ge­ti­sche Moder­ni­sie­rung des Alt­stan­des der „Wohnbau“-Wohnungen gewesen.

Als größ­tes und wich­tig­stes Pro­jekt bezeich­ne­te der Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­de die Moder­ni­sie­rung und Umge­stal­tung der Schle­si­er­stra­ße in Röden­tal. Die­ses Modell­pro­jekt unter dem Titel „Woh­nen in allen Lebens­pha­sen“ zeich­net sich unter ande­rem durch ein eige­nes Quar­tiers­bü­ro sowie ein Büro der Lebens­hil­fe aus. „Hier wur­den neue Wege beschrit­ten und ein inno­va­ti­ves Kon­zept für ein Mehr­ge­ne­ra­tio­nen-Wohn­pro­jekt ent­wickelt, das sich mit sei­nem Schwer­punkt Woh­nen für Senio­ren und deren Betreu­ung zum über­re­gio­nal beach­te­ten Erfolgs­mo­dell ent­wickelt hat.“

Die Nach­fol­ge von Ger­hard Lehr­feld über­nimmt Chri­sti­an Kern, der desi­gnier­te neue Käm­me­rer des Land­krei­ses Coburg. Beim Blick auf die Zukunft der Woh­nungs­ge­sell­schaft und der Bau­ge­nos­sen­schaft war Ger­hard Lehr­feld nicht ban­ge. Er ver­ab­schie­de­te sich mit einem guten Rat an sei­ne Mit­strei­ter und Nach­fol­ger in den bei­den Woh­nungs­un­ter­neh­men: „Bleibt so, wie ihr seid.“