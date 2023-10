14. Hoch­frän­ki­sche Wochen der See­li­schen Gesund­heit: Auf­takt­ver­an­stal­tung infor­miert über umfas­sen­des Hilfs­an­ge­bot in der Region

Mehr als 40 kosten­freie Ver­an­stal­tun­gen wer­den bei den 14. Hoch­frän­ki­schen Wochen der See­li­schen Gesund­heit in die­sem Jahr ange­bo­ten. Orga­ni­siert wur­den sie durch ein enga­gier­tes, hoch­frän­ki­sches Bünd­nis, in wel­chem der Ver­ein Auf­wind Hoch­fran­ken e.V., die Fach­be­rei­che Gesund­heits­we­sen der Land­rats­äm­ter Hof und Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge, sowie der Stadt Hof und die Mit­glie­der der PSAG Hof-Wun­sie­del zusam­men­ar­bei­ten. Die Auf­takt­ver­an­stal­tung fand am gest­ri­gen Abend im FAM, dem Fami­li­en­zen­trum in Selb, statt.

Peter Berek, Land­rat im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge, zeig­te sich über die gute Reso­nanz aus der Bevöl­ke­rung auf die Ver­an­stal­tungs­rei­he begei­stert: „Die Gesund­heit und das Wohl­be­fin­den unse­rer Bür­ge­rin­nen und Bür­ger liegt uns sehr am Her­zen. Wir freu­en uns des­halb, im Fich­tel­ge­bir­ge und ganz Hoch­fran­ken ein so breit gefä­cher­tes Ange­bot in Sachen Bera­tung, Gesund­heits­för­de­rung und Prä­ven­ti­on bie­ten zu kön­nen. Ich wün­sche mir, dass wir die Maschen die­ses Netz­werks in Zukunft noch enger knüp­fen kön­nen, um mög­lichst allen Bedürf­nis­sen noch bes­ser gerecht wer­den zu kön­nen. Ver­an­stal­tun­gen wie die Hoch­frän­ki­schen Wochen der See­li­schen Gesund­heit sol­len zei­gen, wie umfang­reich die Ange­bo­te in die­sem Bereich jetzt schon sind.“

Auch die Hofer Ober­bür­ger­mei­ste­rin Eva Döh­la unter­strich die Bedeu­tung pass­ge­nau­er Hilfs­an­ge­bo­te für Betrof­fe­ne und deren Ange­hö­ri­ge: „Lebens­ver­hält­nis­se, per­sön­li­che Erfah­run­gen und kul­tu­rel­le Bedin­gun­gen beein­flus­sen unse­re psy­chi­sche und auch unse­re kör­per­li­che Gesund­heit zu einem nicht unwe­sent­li­chen Teil. Es kommt dar­auf an, die Fol­gen see­li­scher Erkran­kun­gen für die betrof­fe­nen Men­schen, ihr sozia­les Umfeld und die Gesell­schaft sicht­bar zu machen. Dafür braucht es ver­läss­li­che, zugäng­li­che und ver­trau­ens­wür­di­ge Netz­wer­ke, die nicht nur in Kri­sen­si­tua­tio­nen, son­dern auch im All­tag hel­fen. Die Hoch­frän­ki­schen Wochen der See­li­schen Gesund­heit sind ein gelun­ge­nes Bei­spiel dafür, dass wir hier in der Regi­on ein sol­ches Netz­werk haben.“

Ein Netz­werk, des­sen Arbeit man nicht genug wür­di­gen kön­ne, so der Hofer Land­rat Dr. Oli­ver Bär: „Mit mehr als 40 Ver­an­stal­tun­gen bie­ten die Wochen der See­li­schen Gesund­heit in die­sem Jahr das bis­lang umfang­reich­ste Ange­bot. Des­halb möch­te ich mich – neben unse­ren Part­nern – vor allem bei den Refe­ren­tin­nen und Refe­ren­ten bedan­ken, die durch ihr Fach­wis­sen und ihr Enga­ge­ment dazu bei­tra­gen, dass wir auch in der 14. Aus­ga­be ein viel­fäl­ti­ges und the­men­rei­ches Pro­gramm anbie­ten kön­nen, mit dem wir auf­klä­ren, vor allem aber auch unter­stüt­zen möchten.“

Einen Über­blick über alle Ver­an­stal­tun­gen fin­den Inter­es­sier­te auf den Home­pages und Social Media Kanä­len der betei­lig­ten Orga­ni­sa­tio­nen, zum Bei­spiel auch unter: https://​www​.land​kreis​-wun​sie​del​.de/​f​i​l​e​/​h​w​s​g​-​2​0​2​3​-​d​i​n​-​a​5​-​p​r​o​g​r​a​m​m​-​f​l​y​e​r​.​pdf