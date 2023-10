Dixit Domi­nus – Der Herr sprach …

Am Sams­tag, 28. Okto­ber um 19 Uhr und am Sonn­tag, 29. Okto­ber um 16 Uhr singt der Kam­mer­chor der Schloss­kir­che Bay­reuth Wer­ke von Bach, Hän­del und Vival­di. Im Mit­tel­punkt steht Hän­dels monu­men­ta­les fünf­stim­mi­ges Werk „Dixit Domi­nus“. Beglei­tet wird der Chor vom Ensem­ble Nürn­berg Barock unter der Lei­tung von Regio­nal­kan­tor Seba­sti­an Ruf. Kar­ten zu 20 Euro, Schüler:innen und Stu­die­ren­de 10 Euro, sind an der Thea­ter­kas­se, Opern­stra­ße 22, Bay­reuth, im Pfarr­bü­ro der Schloss­kir­che, online auf www​.reser​vix​.de sowie eine Stun­de vor Kon­zert­be­ginn an der Tages­kas­se erhältlich.

Der Kam­mer­chor wur­de im April 2022 gegrün­det und konn­te bereits mit sei­nen ersten drei Kon­zer­ten für Furo­re sor­gen. Das Ensem­ble besticht durch Homo­ge­ni­tät, sau­be­re Into­na­ti­on und gut aus­ge­bil­de­te Stim­men und gehört trotz sei­ner kur­zen Geschich­te bereits über­re­gio­nal zu einem der besten Ensem­bles im Raum Ober­fran­ken. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.schloss​kir​chen​mu​sik​-bay​reuth​.de