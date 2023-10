Stadt. Land. Heimat!



Ein inspi­rie­ren­der Nach­mit­tag vol­ler Infor­ma­tio­nen und krea­ti­ver Ideen erwar­tet die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger der Regi­on am Frei­tag, 27. Okto­ber, von 14:30 bis 17:30 Uhr in der Sport­are­na in Spei­chers­dorf. Unter dem Mot­to „Stadt. Land. Hei­mat!“ laden regio­na­le Akteu­re dazu ein, loka­le Pro­jek­te ken­nen­zu­ler­nen, über Ideen zu eige­nen Pro­jek­ten ins Gespräch zu kom­men, sich über bestehen­de Initia­ti­ven zu infor­mie­ren und finan­zi­el­le Unter­stüt­zung für Ideen in der Hei­mat zu erhalten.

Vor­teil durch Anmel­dung für Frühentschlossene

Wer an die­ser span­nen­den Ver­an­stal­tung teil­neh­men möch­te, kann sich im Vor­aus per E‑Mail unter info@​ebw-​oberfranken-​mitte.​de anmel­den. Auch Kurz­ent­schlos­se­ne sind herz­lich will­kom­men, ein­fach vor­bei­zu­schau­en. Wer sich im Vor­aus regi­striert, erhält sogar einen Geträn­ke- und Essensgutschein.

Infor­ma­ti­on und Inspi­ra­ti­on an ver­schie­de­nen Themeninseln

Die Ver­an­stal­tung bie­tet eine Fül­le von Infor­ma­tio­nen und Inspi­ra­ti­on an ver­schie­de­nen Themeninseln:

Kuli­na­rik: Hier erfährt man mehr über die Ver­net­zung und Zusam­men­ar­beit von Erzeu­gern, Ver­ar­bei­tern und Ver­brau­chern in der Öko-Modell­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz, die Nut­zung öko­lo­gisch wert­vol­ler Streu­obst­be­stän­de durch Apfel­grips und den Auf­bau eines Dorf­la­dens mit bür­ger­schaft­li­chem Enga­ge­ment in Emt­manns­berg. Mit dabei ist auch die Regio­nal­mar­ke „Bay­reu­ther Land“.

Hier erfährt man mehr über die Ver­net­zung und Zusam­men­ar­beit von Erzeu­gern, Ver­ar­bei­tern und Ver­brau­chern in der Öko-Modell­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz, die Nut­zung öko­lo­gisch wert­vol­ler Streu­obst­be­stän­de durch Apfel­grips und den Auf­bau eines Dorf­la­dens mit bür­ger­schaft­li­chem Enga­ge­ment in Emt­manns­berg. Mit dabei ist auch die Regio­nal­mar­ke „Bay­reu­ther Land“. Kul­tur: Kom­men Sie ins Gespräch zum Pro­jekt „Kul­tur­dol­met­scher“ zur För­de­rung der inter­kul­tu­rel­len Ver­stän­di­gung, zum Pro­zess der Erschlie­ßung der Mark­gra­fen­kir­chen oder zur Mark­gra­fen­kul­tur in Ober­fran­ken. Zudem wird der „Digi­ta­le Wehr­gang Bet­zen­stein“ vor­ge­stellt, inter­es­san­te Zwi­schen­nut­zungs­kon­zep­te im Jean Paul Art Space und das Ver­an­stal­tungs­por­tal der Regi­on Bay­reuth: „Stadt, Land, Leben“. Auch das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk Ober­fran­ken Mit­te ist mit sei­nen Ange­bo­ten vertreten.

Kom­men Sie ins Gespräch zum Pro­jekt „Kul­tur­dol­met­scher“ zur För­de­rung der inter­kul­tu­rel­len Ver­stän­di­gung, zum Pro­zess der Erschlie­ßung der Mark­gra­fen­kir­chen oder zur Mark­gra­fen­kul­tur in Ober­fran­ken. Zudem wird der „Digi­ta­le Wehr­gang Bet­zen­stein“ vor­ge­stellt, inter­es­san­te Zwi­schen­nut­zungs­kon­zep­te im Jean Paul Art Space und das Ver­an­stal­tungs­por­tal der Regi­on Bay­reuth: „Stadt, Land, Leben“. Auch das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk Ober­fran­ken Mit­te ist mit sei­nen Ange­bo­ten vertreten. Frei­zeit: Vie­le Infor­ma­tio­nen zum Len­kungs­kon­zept für Moun­tain­bi­ker in der Frän­ki­schen Schweiz, den Pro­zess rund um das Fami­li­en­land Mehl­mei­sel, den Rot­main­au­en­weg, die Bike­schau­kel sowie natur­na­he Frei­zeit­ge­stal­tung in der Fran­ken­Pfalz im Fich­tel­ge­bir­ge und den Aktiv- & Ent­decker­pfad Ple­ch bekom­men Sie an die­ser Themeninsel.

Vie­le Infor­ma­tio­nen zum Len­kungs­kon­zept für Moun­tain­bi­ker in der Frän­ki­schen Schweiz, den Pro­zess rund um das Fami­li­en­land Mehl­mei­sel, den Rot­main­au­en­weg, die Bike­schau­kel sowie natur­na­he Frei­zeit­ge­stal­tung in der Fran­ken­Pfalz im Fich­tel­ge­bir­ge und den Aktiv- & Ent­decker­pfad Ple­ch bekom­men Sie an die­ser Themeninsel. Bil­dung und Sozia­les: Erfah­ren Sie mehr über inter­kom­mu­na­les Kom­pen­sa­ti­ons­ma­nage­ment, das unse­re Hei­mat grü­ner macht, gene­ra­ti­ons­über­grei­fen­de Gemein­schafts­plät­ze in Wai­dach, sowie bür­ger­schaft­li­che Ener­gie­pro­jek­te in der Gemein­de für nach­hal­ti­ges Spei­chers­dorf. Mit dabei sind das Sozia­le Netz­werk „SiSo-Netz Wei­den­berg“ sowie das Frei­wil­li­gen­zen­trum Bay­reuth. Die Wirt­schafts- und Junio­ren­aka­de­mie erleich­tert den Berufs­start, „Stay in Bay­reuth“ unter­stützt bei der Berufs­fin­dung in der Regi­on, die „Lern­werk­statt Muse­um und Schu­le“ ermög­licht pra­xis­na­he Hei­mat­kun­de und der „Wel­co­me Ser­vice“ bie­tet Ange­bo­te für Neu­bür­ger in der Regi­on Bayreuth.

Bei­spie­le und Förderung

Das Pro­gramm beinhal­tet auch pra­xis­na­he Umset­zungs­bei­spie­le im Kurz­vor­trag und deren För­de­rung. Um 15:00 Uhr kön­nen Besu­cher den Streu­obst­wan­der­weg und den digi­ta­len Wehr­gang in Bet­zen­stein ken­nen­ler­nen, bei­des star­ke Bei­spie­le für bür­ger­schaft­li­ches Enga­ge­ment. Um 16:00 Uhr wird das Plan­spiel zur „Euro­pa­wahl“ für Schul­klas­sen im Frän­ki­sche Schweiz Muse­um vor­ge­stellt sowie die musi­ka­li­sche Frie­dens­rei­se durch die Zeit und das Wei­den­ber­ger Begeg­nungs­fest, pas­send dazu die För­der­mög­lich­kei­ten zum Pro­gramm „Demo­kra­tie leben!“.

Abschlie­ßend wird um 16:45 Uhr der Umbau der Lese­hal­le in Fleckl zum Treff­punkt des Imker­ver­eins Hohes Fich­tel­ge­bir­ge prä­sen­tiert, ein­schließ­lich der Unter­stüt­zung für Bürgerengagement.

Die­se Ver­an­stal­tung ver­spricht eine inspi­rie­ren­de Erfah­rung für alle, die sich für ihre Hei­mat enga­gie­ren und inno­va­ti­ve Ideen in die Tat umset­zen möch­ten. Wer sei­ne Gemein­de aktiv mit­ge­stal­ten möch­te, für den lohnt sich der Weg zu die­ser Ver­an­stal­tung in der Sport­are­na in Speichersdorf.

Über „Stadt. Land. Heimat!“

„Stadt. Land. Hei­mat!“ ist eine Ver­an­stal­tung, die sich auf die För­de­rung bür­ger­schaft­li­chen Enga­ge­ments und die Rea­li­sie­rung von Pro­jek­ten in der Regi­on kon­zen­triert. Sie bie­tet Gele­gen­heit zur Ver­net­zung, Infor­ma­ti­on und finan­zi­el­ler Unter­stüt­zung für loka­le Initia­ti­ven. Es ist eine Gemein­schafts­ver­an­stal­tung des Evan­ge­li­schen Bil­dungs­wer­kes Ober­fran­ken Mit­te, des Regio­nal­ma­nage­ments von Stadt und Land­kreis Bay­reuth, des Wirt­schafts­band A9 Frän­ki­sche Schweiz, der ILE Fran­ken­pfalz im Fich­tel­ge­bir­ge, der ILE Fran­ken­pfalz, der LAG Bay­reu­ther Land sowie der Akteu­re aus dem Pro­gramm „Demo­kra­tie Leben“. Vie­le wei­te­re Koope­ra­ti­ons­part­ner und Akteu­re wir­ken mit. Sie wird geför­dert mit Regio­nal­ma­nage­ment­mit­teln aus dem Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie, der Gemein­de Spei­chers­dorf und von Stadt und Land­kreis Bayreuth.

Alle Pro­gram­de­tails und den Fly­er erhal­ten Sie unter: www​.bay​reuth​.de/​s​t​a​d​t​-​l​a​n​d​-​h​e​i​mat.