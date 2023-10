Das Histo­ri­sche Muse­um hat­te vor kur­zem die Mög­lich­keit einen sel­te­nen Kalk­stein­krug aus der ehe­ma­li­gen Mar­mor­schlei­fe­rei in St. Geor­gen von pri­vat anzu­kau­fen. Es han­delt sich hier­bei um einen Krug aus polier­fä­hi­gem poly­chro­men Kalk­stein aus dem Stein­bruch „Löh­mar Müh­le“ mit einem Mes­sing Fuß, Deckel und Hen­kel, sowie einer Teil­ver­gol­dung. Die Höhe beträgt ins­ge­samt 19,2 cm und die Brei­te 14,3 cm. Ange­fer­tigt wur­de der Krug höchst­wahr­schein­lich in der Mar­mor­fa­brik des Zucht- und Arbeits­hau­ses in St. Geor­gen zum Ende des 18 Jahr­hun­derts. Dosen und ande­re Gefä­ße, die mit dem als Tom­bak bezeich­ne­ten Mes­sing ein­ge­fasst waren, gehör­ten zum Reper­toire der Mar­mor­fa­brik. Der Krug wird künf­tig im Rah­men der Dau­er­aus­stel­lung des Muse­ums zu sehen sein.