Kul­tu­rel­le Viel­falt in der Alten Dar­re – Die Glo­bal Shtetl Band spielt bei der Kul­tur­in­itia­ti­ve Bad Staf­fel­stein. Auf was sich die Besu­cher freu­en können.

Nach dem gro­ßen Erfolg, den die Glo­bal Shtetl Band 2022 in der Alten Dar­re hat­te, keh­ren sie am 21. Okto­ber 23 auf die Büh­ne in Bad Staf­fel­stein zurück. Sie ver­bin­den die musi­ka­li­sche Tra­di­tio­nen vom Schwar­zen Meer bis Kolum­bi­en, mit Umwe­gen über Polen, New York und Kuba und vie­len wei­te­ren Län­dern, dabei ver­schmel­zen sie Klez­mer- und Balkantraditionen.

Ihr Reper­toire umfasst neben ver­lo­ren geglaub­ten jid­di­schen Tex­ten bis hin zu aktu­el­lem Song­wri­ting, sie erzäh­len mit ihren Lie­dern Geschich­ten für Herz und Hirn, aber bewe­gen auch die Tanz­bei­ne. Bar­tek Stan­c­zyk am Akkor­de­on, Mar­kus Mili­an am Bass und Dani­el Pic­con, ursprüng­lich aus Unners­dorf, der mit sei­ner Per­cus­sion die Beats antreibt, wer­den sie auch heu­er wie­der das Publi­kum mitreißen.

Drei bril­lan­te Musi­ker, drei begna­de­te Sän­ger. Und auch, wenn die Tex­te sich fremd anhö­ren, Musik ist die Spra­che, die man auf der gan­zen Welt ver­steht. Dazu Geschich­ten rund um die Lie­der, ein tief­grün­di­ger Humor und viel Herz­blut, das sie in ihre Auf­trit­te stecken.

Beginn ist am 21. Okto­ber 23 um 19.30 Uhr in der Alten Dar­re in Bad Staf­fel­stein, Ein­tritts­kar­ten sind an den übli­chen Vor­ver­kaufs­stel­len, über die Home­page der KIS sowie an der Abend­kas­se erhält­lich. Auch Nicht­mit­glie­der sind herz­lich willkommen.