Pres­se­mit­tei­lung von „Forch­heim for Future e.V.“:

Zu gut für die Tonne

Jeden Tag lan­den Lebens­mit­tel im Müll – und das nicht nur in den Geschäf­ten, son­dern auch in pri­va­ten Haushalten.

Foods­ha­ring ver­steht sich als umwelt- und bil­dungs­po­li­ti­sche Bewe­gung, die sich gegen den acht­lo­sen Umgang mit Res­sour­cen und für ein nach­hal­ti­ges Ernäh­rungs­sy­stem ein­setzt. Unser lang­fri­sti­ges Ziel ist es, die Ver­schwen­dung von genieß­ba­ren Lebens­mit­teln zu been­den. Dar­um wer­den wir vor Ort aktiv: Wir ret­ten Lebens­mit­tel in pri­va­ten Haus­hal­ten sowie von Betrie­ben, ste­hen im Dia­log mit der Poli­tik und tra­gen unse­re Visi­on in die Welt hin­aus. Forch­heim for Future unter­stützt die­ses Ziel und bie­tet daher in Koope­ra­ti­on mit Foods­ha­ring Erlan­gen am 27. Okto­ber im Zukunfts­haus in der Satt­ler­tor­stra­ße um 18 Uhr ein kosten­lo­ses Buf­fet aus geret­te­ten Lebens­mit­teln an, die von den Lebens­mit­tel-Ret­tern lecker zube­rei­tet wur­den. Dazu gibt’s Infor­ma­tio­nen zum The­ma und Tipps, wie die Ver­schwen­dung von Lebens­mit­teln ein­ge­dämmt wer­den kann. Zur Teil­nah­me bit­te vor­her per Mail (info@​forchheim-​for-​future.​de) anmel­den.