Muse­um? Was ist das? – Eine Füh­rung für Groß und Klein

Vie­le Men­schen waren schon lan­ge nicht mehr oder noch nie in einem Muse­um. Aber was ist denn eigent­lich ein Muse­um? Was machen die und wie­so? Wie unter­schied­lich kann ein Muse­um heu­te aus­se­hen und wel­che Auf­ga­ben hat es? Die­sen und vie­len Fra­ge mehr gehen wir gemein­sam auf den Grund. Muse­um macht näm­lich Spaß!

Treff­punkt: Histo­ri­sches Muse­um, Kirch­platz 4, Bayreuth

Kosten: Ein­tritt zzgl. 1 € Führungsgebühr

Dau­er: ca. 60 Min.

Infos unter 0921/ 7640113 oder museumspaedagogik@​stadt.​bayreuth.​de