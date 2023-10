Am kom­men­den Sonn­tag, 22. Okto­ber um 11.00 Uhr lädt das Thea­ter Hof zur Dop­pel­ma­ti­nee in in Mocky’s Back­stage Bistro ein. Vor­ge­stellt wer­den dabei das Stück “Timetraveller’s Gui­de to Don­bas“ der jun­gen ukrai­ni­schen Autorin Ana­sta­si­ia Koso­dii in der Insze­nie­rung von Phil­ipp Brammer (Pre­miè­re: 04.11., Stu­dio), sowie die Musi­cal-Urauf­füh­rung „A Tale of Two Cities“ von Paul Gra­ham Brown nach dem gleich­na­mi­gen Roman von Charles Dickens in der Insze­nie­rung von Musi­cal-Welt­star Uwe Krö­ger, das ab Frei­tag, 27. Okto­ber im Gro­ßen Haus zu erle­ben ist.

Neben Tho­mas Schind­ler, der die Mati­née mode­riert, infor­mie­ren Phil­ipp Brammer und Uwe Krö­ger (Regie), Timo Radünz (Co-Regie und Cho­reo­gra­phie), musi­ka­li­scher Lei­ter Micha­el Falk, Lucia Bir­zer (Orche­ster-Arran­ge­ment) und Kostüm­bild­ne­rin Annet­te Mah­len­dorf über die bei­den Pro­duk­tio­nen. Außer­dem prä­sen­tie­ren Mau­rice Dani­el Ernst, Cor­ne­lia Wöß, Bir­git Reut­ter, Jan­nik Harn­eit und Ste­fan Reil Kost­pro­ben aus den bei­den Stücken. Der Ein­tritt ist frei.

Das Stück „Timetraveller’s gui­de to Don­bas“ ersetzt die Pro­duk­ti­on „Nacht, Mut­ter“, die aus dem Spiel­plan genom­men wur­de. Die ursprüng­lich geplan­te Mati­née zu „Nacht, Mut­ter“ am 29. Okto­ber entfällt.