Die Bund Natur­schutz Orts­grup­pe Eber­mann­stadt-Wie­sent­tal lädt am 22. Okto­ber 2023 zur Herbst­wan­de­rung um Neu­dorf (91346) ein. Start ist um 15 Uhr an der Bus­hal­te­stel­le in Neu­dorf (Dorf­mit­te).

Auf einer Wan­de­rung von 5km wer­den Wald, Fels und Flur erkun­det und klei­ne Natur­kunst­ob­jek­te erschaf­fen. Anschlie­ßend gemüt­li­ches Bei­sam­men­sein und Aus­klang am Lager­feu­er. Anmel­dung bis 20.10.23 per Mail erbe­ten bei Andrea_​Ehm@​gmx.​de