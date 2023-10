Dachstuhlbrand in Egloffstein

Bewoh­ner durch die Feu­er­wehr gerettet

Am Abend des 18. Okto­ber ist um kurz vor 21:00 Uhr der Dach­stuhl einer Scheu­ne in Egloff­stein in Brand gera­ten. Bedingt durch die enge Bebau­ung ist das Feu­er auf ein benach­bar­tes Wohn­haus über­ge­sprun­gen. Zwei der elf Bewoh­ner stan­den bei Ein­tref­fen der ersten Ein­satz­kräf­te an der Fen­ster­brü­stung und wur­den über die Dreh­lei­ter der Feu­er­wehr geret­tet. Um den mas­si­ven Lösch­was­ser­be­darf zu decken wur­de eine lan­ge Schlauch­strecke an die nahe gele­ge­ne Tru­bach angelegt.

Ver­letzt wur­de kei­ner der Anwoh­ner, den­noch ist das Gebäu­de vor­über­ge­hend nicht bewohn­bar. Eine Not­un­ter­kunft wur­de noch wäh­rend des Ein­satz­ver­laufs organisiert.

Die Feu­er­weh­ren aus Egloff­stein, Affal­ter­thal, Grä­fen­berg, Hunds­haup­ten, Klein­ge­see, Schwein­th­al, Thuis­brunn und Wolfs­berg waren mit cir­ca 130 Ein­satz­kräf­ten vor Ort. Zusätz­lich im Ein­satz war der Ret­tungs­dienst, das THW die Poli­zei sowie das Landratsamt.

Zur Stun­de wird die Sta­tik der bei­den betrof­fe­nen Gebäu­de geprüft.