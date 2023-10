Am 24. Okto­ber 23 sowie am 02. und 11. Novem­ber 23, jeweils 20 Uhr, wird Wolf­gang Herrn­dorfs „Bil­der dei­ner gro­ßen Lie­be“ im Gewöl­be des ETA Hoff­mann Thea­ters wie­der­auf­ge­nom­men. In der Insze­nie­rung geht es um Isa.

Sie ist jung, nicht ganz von die­ser Welt und hat nur eins im Sinn: frei sein. Sie haut aus der psych­ia­tri­schen Ein­rich­tung ab und macht sich auf den Weg mit nichts als ihrem Tage­buch und zwei Tablet­ten in der Tasche.

Sie ist viel­leicht ver­rückt, aber nicht bescheu­ert, sagt Isa. Und weil sie vor­sich­tig sein muss, läuft sie erst mal nachts und schläft tags­über. Oder, wie sie es sagt: „Die Ster­ne wan­dern, und ich wan­de­re auch.“ Natür­lich trifft Isa auf ihrer Wan­de­rung ande­re Men­schen, z.B. einen Bin­nen­schif­fer. Mit die­sen Men­schen muss sie klar­kom­men – als ob es nicht schon schwer genug wäre, mit sich selbst klar­zu­kom­men. Wobei: Isa weiß ziem­lich gut Bescheid über die Welt. Sie kann pro­vo­zie­ren, Sachen aus Leu­ten her­aus­kit­zeln und vor allem viel erzäh­len. Dass das nicht immer stimmt, ist für sie nicht so wich­tig. Kar­ten gibt es an der Thea­ter­kas­se und auf www​.thea​ter​.bam​berg​.de