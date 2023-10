Ein guter Monat ist ver­gan­gen, seit das Ebser­Ma­re am 11.09.2023 in den Win­ter­schlaf gegan­gen ist. Zeit für die Stadt­wer­ke Eber­mann­stadt GmbH, Betrei­be­rin des Fami­li­en­schwimm­bads, Bilanz zu ziehen.

Frisch saniert ist das Ebser­Ma­re am 18. Mai 2023 in die dies­jäh­ri­ge Sai­son gestar­tet. Rund 1,7 Mio. Euro hat­ten die zwei Jah­re andau­ern­den Umbau- und Moder­ni­sie­rungs­ar­bei­ten geko­stet. Zuletzt wur­de eine bar­rie­re­freie Toi­let­te errich­tet, die Dusch­an­la­gen saniert und eine neue Becken­auf­be­rei­tungs­an­la­ge instal­liert, die mit 400.000 Euro durch den Frei­staat geför­dert wur­de. Außer­dem hat­ten die Stadt­wer­ke Eber­mann­stadt einen zwei­ten Kas­sen­au­to­ma­ten ange­schafft. Dadurch konn­ten War­te­zei­ten am Ein­gang deut­lich redu­ziert und tech­ni­sche Stö­run­gen abge­fan­gen werden.

Ins­ge­samt ver­lief die Bade­sai­son im Ebser­Ma­re sehr fried­lich. Der Ein­satz von Sicher­heits­per­so­nal, wie mitt­ler­wei­le in vie­len Frei­bä­dern üblich, war zu kei­nem Zeit­punkt nötig. Auch Poli­zei­ein­sät­ze gab es nicht. Die Bade­mei­ster und Mitarbeiter*innen des Ebser­Ma­re konn­ten in ent­spre­chen­den Situa­tio­nen ein­schrei­ten und dees­ka­lie­rend wirken.

Die ein­zi­ge Straf­tat der Sai­son war das Ent­wen­den von zwei Lie­ge­stüh­len. Nach einem Auf­ruf im Radio stell­ten sich die Täter aller­dings selbst und brach­ten die Lie­gen zurück.

Ins­ge­samt haben von Mai bis Sep­tem­ber 49.236 Bade­gä­ste das Ebser­Ma­re besucht – rund 3.000 Besucher*innen mehr als im Vorjahr.

Auch in die­ser Win­ter­pau­se wird im Ebser­Ma­re wie­der saniert – die­ses Mal ist die sehr belieb­te – aber in die Jah­re gekom­me­ne – grü­ne Rie­sen­rut­sche dran. Jür­gen Fied­ler, Geschäfts­füh­rer der Stadt­wer­ke Eber­mann­stadt GmbH: „Was wir erhal­ten kön­nen, wird erhal­ten. Wir ste­hen für ein nach­hal­ti­ges und zukunfts­ori­en­tier­tes EbserMare.“