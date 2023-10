Zwei Hand­werks­ge­sel­len auf der Walz mach­ten die­ser Tage in Bad Steben Station.

Lou­is aus Bran­den­burg (links) und Max aus Tön­ning bei St.Peter Ording (rechts im Bild) sind bei­de Zim­me­rer von Beruf und pfle­gen die alte Tra­di­ti­on der Hand­werks­ge­sel­len die drei Jah­re auf Wan­der­schaft zu gehen um die Welt ken­nen­zu­ler­nen und vor allem um andern­orts Erfah­run­gen in ihren Beru­fen zu sam­meln. Wäh­rend Lou­is bereits seit zwei Jah­ren unter­wegs und somit ein „alter Hase“ unter den rei­sen­den Gesel­len ist, hat Max sei­ne Zeit in der Frem­de erst vor zwei Wochen begon­nen und ist dank­bar sich an einem Kol­le­gen ori­en­tie­ren zu kön­nen. Bei ihrem Boxen­stopp in Bad Steben mach­ten die Hand­wer­ker bei Bür­ger­mei­ster Bert Horn ihre Auf­war­tung. Natür­lich grüß­ten sie das Gemein­de­ober­haupt nach alter Tra­di­ti­on in gereim­ter Form als wan­dern­de Gesel­len und baten höf­lich um eine klei­ne Rei­se­un­ter­stüt­zung. Ziel der Zim­me­rer ist Xan­ten am Nie­der­rhein, wo sie an der Sanie­rung eines zu einer alten Müh­le gehö­ren­den Wohn­hau­ses mit­ar­bei­ten werden.