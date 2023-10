Kli­ma­schutz­sym­po­si­um zu Land­nut­zung und Ernäh­rung im Zei­chen der Klimakrise

Beim 7. Bay­reu­ther Kli­ma­schutz­sym­po­si­um am Mitt­woch, 8. Novem­ber 2023, steht von 9 bis 16:30 Uhr das The­ma „Land­nut­zung und Ernäh­rung in Zei­ten der Kli­ma­kri­se“ im Mit­tel­punkt. Denn längst sind die Aus­wir­kun­gen der Erd­er­wär­mung auch in der Regi­on Bay­reuth zu bemer­ken: Hit­ze­wel­len, Dür­ren, Über­schwem­mun­gen und Wald­brän­de häu­fen sich. Zusätz­li­cher Druck auf die land­wirt­schaft­li­chen Flä­chen ent­steht durch den drin­gend not­wen­di­gen Aus­bau der erneu­er­ba­ren Energien.

Beim Sym­po­si­um wer­den in Impuls­vor­trä­gen Fak­ten zu der bri­san­ten The­ma­tik prä­sen­tiert und anschlie­ßend in Work­shops Lösungs­vor­schlä­ge dis­ku­tiert. Den Abschluss bil­det eine Podi­ums­dis­kus­si­on zum The­ma „Der Kampf um die Flä­che: Kon­flik­te im Span­nungs­ver­hält­nis zwi­schen Erneu­er­ba­ren Ener­gien und Ernährungssicherheit“.

Ziel­grup­pen sind Zivil­ge­sell­schaft, Land­wirt­schaft, Kom­mu­nen, Wirt­schaft, Ver­bän­de, Ver­ei­ne und Wis­sen­schaft. Die Teil­nah­me ist kosten­los. Da die Teil­neh­mer­zahl begrenzt ist, ist eine Anmel­dung unter kli​ma​.land​kreis​-bay​reuth​.de erfor­der­lich. Auf der genann­ten Web­site sind auch die Details zum Pro­gramm und den Refe­rie­ren­den zu finden.

Das Bay­reu­ther Kli­ma­schutz­sym­po­si­um wird jähr­lich von den Kli­ma­schutz­ma­nage­ments der Stadt und des Land­krei­ses Bay­reuth ver­an­stal­tet. Die Ver­an­stal­tung greift jeweils aktu­el­le Fra­ge­stel­lun­gen der glo­ba­len Kli­ma­kri­se auf und infor­miert über kon­kre­te Aus­wir­kun­gen in der Regi­on Bayreuth.

Koope­ra­ti­ons­part­ner sind im Jahr 2023 die Land­wirt­schaft­li­chen Lehr­an­stal­ten des Bezirks Ober­fran­ken, das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk Ober­fran­ken-Mit­te und das Forum 1.5.

Das Kli­ma­schutz­sym­po­si­um fin­det in den Land­wirt­schaft­li­chen Lehr­an­stal­ten, Adolf-Wäch­ter-Str. 39, 95447 Bay­reuth, statt.