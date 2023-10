Am Frei­tag, den 20. Okto­ber, um 20 Uhr, ist der frän­ki­sche Kaba­ret­tist Mäc Här­der im Rah­men der Rei­he ETA OFF im Stu­dio des ETA Hoff­mann Thea­ters zu Gast. „Wir haben nicht gegoo­gelt, wir haben über­legt!“ – die Kaba­rett­show von Mäc Här­der – zeigt, wie sich die Welt die letz­ten 30 Jah­re ver­än­dert hat. Wir het­zen durchs Leben, ob wir 20 oder 60 Jah­re alt sind. Selbst 80-jäh­ri­ge hän­gen mitt­ler­wei­le genervt am Smart­phone rum. Ver­brin­gen Sie einen ent­spann­ten Abend mit Mäc Här­der, der frän­ki­schen Froh­na­tur und dem Wohl­tä­ter des tref­fen­den Wortspiels.

Sein Pro­gramm kann Spu­ren von Tief­sinn ent­hal­ten. Kar­ten gibt es an der Thea­ter­kas­se und auf www​.thea​ter​.bam​berg​.de