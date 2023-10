Nur noch bis ein­schließ­lich 24. Okto­ber kön­nen Betrof­fe­ne ihre Ein­wen­dun­gen gegen die Pla­nungs­un­ter­la­gen der DB Netz AG einreichen

Vom 11. Sep­tem­ber bis zum 10. Okto­ber hat­te die Öffent­lich­keit die Gele­gen­heit zur Ein­sicht­nah­me in die aktua­li­sier­ten Plan­un­ter­la­gen der DB Netz AG zum Bahn­aus­bau durch Bam­berg. In weni­gen Tagen endet nun die Ein­wen­dungs­frist. Aller­spä­te­stens am Diens­tag, 24. Okto­ber 2023, müs­sen Stel­lung­nah­men und Ein­wen­dun­gen bei der Regie­rung von Ober­fran­ken als Anhö­rungs­be­hör­de ein­ge­reicht werden.

Am ein­fach­sten geht dies elek­tro­nisch mit ein­fa­cher E‑Mail unter der Adres­se Einwendungen-​PFA-​22@​reg-​ofr.​bayern.​de

Post­sen­dun­gen müs­sen bis 24.10.2023 bei der Regie­rung von Ober­fran­ken, Lud­wig­stra­ße 20, 95444 Bay­reuth, Zim­mer K 249 ein­ge­gan­gen sein.

Die Ein­wen­dung muss den gel­tend gemach­ten Belang und das Maß sei­ner Beein­träch­ti­gung erken­nen las­sen. Wer bereits 2021 eine Ein­wen­dung vor­ge­bracht hat und die­se erneu­ern oder ergän­zen will, soll­te erneut sei­ne voll­stän­di­ge Ein­wen­dung einbringen.

Ein­wen­dungs­füh­rer erhal­ten auf ihre Ein­wen­dun­gen kei­ne Ein­gangs­be­stä­ti­gung oder schrift­li­che Erwi­de­rung im lau­fen­den Planfeststellungsverfahren.

Für Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die Ein­wen­dun­gen erhe­ben möch­ten, steht die Stabs­stel­le Bahn­aus­bau im Bau­re­fe­rat der Stadt Bam­berg, Unte­re Sand­stra­ße 34, für Aus­künf­te zur Verfügung.

Kon­takt:

Chri­sti­an Treut­wein, Tel. 0951 87–1613

Stef­fen Schütz­wohl, 0951 87–1125

Mail: bahnausbau@​stadt.​bamberg.​de

