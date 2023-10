Dies­mal nach Eng­land und nach Frankreich

Auch im kom­men­den Jahr kön­nen Schüler*innen zwi­schen 14 und 17 Jah­ren in Poo­le an der Süd­kü­ste Eng­lands ihre Eng­lisch­kennt­nis­se auf­bes­sern. Die zwei­wö­chi­ge Rei­se, die in den Oster- und Pfingst­fe­ri­en und an drei Ter­mi­nen in den Som­mer­fe­ri­en ange­bo­ten wird, bie­tet eine her­vor­ra­gen­de Mög­lich­keit die frem­de Spra­che in All­tags­si­tua­tio­nen zu üben und gleich­zei­tig die Kul­tur des Lan­des ken­nen­zu­ler­nen. Die Schü­ler und Schü­le­rin­nen woh­nen bei Gast­fa­mi­li­en, unter der Woche fin­det Sprach­un­ter­richt statt, in der rest­li­chen Zeit und am Wochen­en­de orga­ni­sie­ren die deut­schen Betreuer*innen ein attrak­ti­ves Frei­zeit­pro­gramm. Ein High­light vor der Heim­rei­se ist der zwei­tä­gi­ge Stopp in der Haupt­stadt Lon­don mit Besuch eines Musicals.

Neu bei der AWO Forch­heim ist das Ange­bot sei­ne Fran­zö­sisch­kennt­nis­se in Süd­frank­reich in Anti­bes zu ver­bes­sern. Die­ses spe­zi­el­le Kurs­packa­ge für 13–17-Jährige ist eine tol­le Kom­bi­na­ti­on aus Sprach­un­ter­richt und umfang­rei­chem Akti­vi­tä­ten- und Aus­flugs­pro­gramm in der wun­der­schö­nen Sze­ne­rie Süd­frank­reichs. Unter­ge­bracht sind die Teilnehmer*innen in Gast­fa­mi­li­en. Bei die­ser Sprach­rei­se besteht die Mög­lich­keit ein oder zwei Wochen zu buchen, es wer­den vier Ter­mi­ne in den Som­mer­fe­ri­en 2024 angeboten.

Für bei­de Sprach­rei­sen fin­den Sie wei­ter­füh­ren­de Infos auf der Home­page der AWO Forch­heim unter https://​www​.awo​-forch​heim​.de/​k​i​n​d​e​r​-​j​u​g​e​n​d​-​f​a​m​i​l​ie/.

AWO Forch­heim