Auf in den Consumenta-Herbst!

In den Herbst­fe­ri­en vom 28. Okto­ber bis 5. Novem­ber (mit Fei­er­tag am 1. Novem­ber) lockt die Con­su­men­ta mit einem abwechs­lungs­rei­chen Pro­gramm in die Mes­se Nürnberg.

Neben Infor­ma­tio­nen zu aktu­el­len Fra­gen der Ener­gie­wen­de, prak­ti­schen Lösun­gen für Küche und Haus­halt, regio­na­len Genuss­tipps und action­rei­chen Spiel­ideen gibt es ein bun­tes Feri­en­pro­gramm. Neu ist das Tuning-Event Car & Style (nur 1. bis 5. Novem­ber). Mit über 800 Aus­stel­lern wächst die Con­su­men­ta in die­sem Jahr wieder.

Neun Tage lang prä­sen­tiert die Con­su­men­ta in der Mes­se Nürn­berg eine Fül­le von Pro­duk­ten, Dienst­lei­stun­gen und Infor­ma­tio­nen rund um die The­men Woh­nen, Ein­rich­ten, Bau­en, Reno­vie­ren, Mobi­li­tät, Spiel und Tech­nik, Mode und Beau­ty sowie Gesund­heit und Genuss. Par­al­lel zur Con­su­men­ta fin­den die Heim­tier Mes­se (erst­mals am ersten Wochen­en­de, 28. bis 30. Okto­ber), die Erfin­der­mes­se iENA (28. bis 30. Okto­ber), das Tuning-Event Car & Style (1. bis 5. Novem­ber) und der GIN­mar­ket (4. + 5. Novem­ber, ab 18 Jah­ren) par­al­lel statt.

Aktu­el­le The­men und Lösun­gen für die Energiewende

Erle­ben, Ent­decken und Genie­ßen ste­hen bei der Con­su­men­ta im Mit­tel­punkt. Im Bereich ENBAU dreht sich alles um die The­men Bau­en, Sanie­ren und Ener­gie­spa­ren. Hier wer­den aktu­el­le Lösun­gen für die Ener­gie­wen­de prä­sen­tiert und pas­sen­de Pro­duk­te und Alter­na­ti­ven, wie Wär­me­pum­pen, Solar­mo­du­le oder Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen vorgestellt.

Pro­gramm für die Herbstferien

Die Con­su­men­ta bie­tet Ange­bo­te für die gan­ze Fami­lie und sorgt für abwechs­lungs­rei­che Herbst­fe­ri­en. Vie­le der über 800 Aus­stel­ler 2 brin­gen Ange­bo­te spe­zi­ell für die jun­gen Mes­se­be­su­cher mit. In der Robo­tik-Are­na der Tech­ni­schen Hoch­schu­le Georg Simon Ohm gibt es spie­le­ri­sche Work­shops und span­nen­de Wett­be­wer­be, bei denen Robo­ter kon­stru­iert wer­den. Eine gan­ze Hal­le (Hal­le 3A) ist dem The­ma Spiel und Tech­nik gewid­met, hier gibt es nicht nur Brett­spie­le zu ent­decken. Wer sich aus­to­ben möch­te, kann Fahr­rä­der, Tram­po­li­ne, Gokarts oder Skate­boards aus­pro­bie­ren oder mit den Nürn­berg Ice Tigers Hockey spielen.

Die Regi­on neu entdecken

Tra­di­tio­nell prä­sen­tiert sich die Regi­on auf der Con­su­men­ta und lädt klei­ne und gro­ße Besu­cher dazu ein, ihre Hei­mat neu zu ent­decken. In der Regio­nal­hal­le sind Land­krei­se, Städ­te und Insti­tu­tio­nen mit dabei, die eini­ge Mit­mach­ak­tio­nen und vor allem viel regio­na­len Genuss mit auf die Mes­se brin­gen. Aber auch in den ande­ren Hal­len, ist die Regi­on stark ver­tre­ten: Vie­le regio­na­le Unter­neh­men und Dienst­lei­ster nutz­ten die Con­su­men­ta, um ihre Pro­duk­te und Lösun­gen einem brei­ten Publi­kum zu präsentieren.

Auf ver­schie­de­nen Büh­nen gibt es Infor­ma­tio­nen und unter­halt­sa­me Show­pro­gram­me, wie zum Bei­spiel die Moden­schau­en und Schön­heits­wett­be­wer­be in der Hal­le 4A „Life & Style“.

Con­su­men­ta Schatz­su­che und The­men­ta­ge und Begleitevents

An den Con­su­men­ta The­men­ta­gen gibt es Aktio­nen und Ange­bo­te ver­schie­de­ner Aus­stel­ler. Die Mes­se beginnt mit dem Freun­din­nen- Tag am ersten Mes­se­tag, Sams­tag, 28. Okto­ber. Am Mon­tag, 30. Okto­ber ist Senio­ren­tag und am Diens­tag, 31. Okto­ber ist Fami­li­en­tag. Die Con­su­men­ta-Schatz­su­che schickt die Besu­cher an allen Mes­se­ta­gen mit einer Schatz­kar­te auf Ent­deckungs­rei­se durch die Mes­se. Es gibt vie­le Sta­tio­nen zu erkun­den und Prei­se im Gesamt­wert von über 13.000 Euro zu gewinnen.

Die Con­su­men­ta fin­det wäh­rend der baye­ri­schen Herbst­fe­ri­en statt und läuft von Sams­tag, 28. Okto­ber bis Sonn­tag, 5. November.

Infor­ma­tio­nen und Tickets unter www​.con​su​men​ta​.de