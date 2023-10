120 Beschäf­tig­te in 16 Dachdecker-Betrieben

Auf dem Dach klet­tern die Löh­ne nach oben: Dach­decker im Land­kreis Kulm­bach bekom­men mehr Geld. Der Stun­den­lohn für Gesel­len steigt ab Okto­ber auf 21,12 Euro. Das teilt die Indu­strie­ge­werk­schaft Bau­en-Agrar-Umwelt (IG BAU) mit. „Damit hat ein Dach­decker am Monats­en­de rund 105 Euro mehr im Porte­mon­naie, wenn er Voll­zeit arbei­tet“, sagt Uwe Beh­rendt. Der Bezirks­vor­sit­zen­de der IG BAU Ober­fran­ken ruft die Beschäf­tig­ten jetzt dazu auf, ihren näch­sten Lohn­zet­tel zu prü­fen. Ins­ge­samt gibt es im Kreis Kulm­bach nach Anga­ben der Arbeits­agen­tur 16 Dach­decker­be­trie­be mit der­zeit rund 120 Beschäftigten.

„Die Lat­te für den fai­ren Tarif­lohn auf dem Dach ist damit gelegt. Das Lohn-Plus bekom­men alle, die in einem Betrieb arbei­ten, der in der Dach­decker­innung ist. Dazu gehört dann natür­lich auch, dass der Dach­decker selbst in der Gewerk­schaft ist“, so Uwe Beh­rendt von der IG BAU Ober­fran­ken. Für das kom­men­de Jahr haben die IG BAU und der Zen­tral­ver­band des Deut­schen Dach­decker­hand­werks (ZVDH) außer­dem einen neu­en Bran­chen­min­dest­lohn ver­ein­bart: „Das Lohn-Mini­mum soll dann bei 15,60 Euro pro Stun­de lie­gen. Für weni­ger Geld muss ab Janu­ar kei­ner mehr aufs Dach stei­gen“, sagt Beh­rendt. Mehr Infos zu Fra­gen beim Lohn gibt es unter bayreuth@​igbau.​de oder unter der Tele­fon­num­mer 09 21 – 78 77 88 12.