Apfelfest und Kreisobstausstellung im Lindenhof in Bayreuth

Die Streu­obst-Alli­anz Bay­reuth lädt gemein­sam mit dem Kreis­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge Bay­reuth e.V., der Kreis­grup­pe Bay­reuth im Lan­des­bund für Vogel­schutz e.V. und dem Land­kreis Bay­reuth herz­lich zum dies­jäh­ri­gen Apfel­fest ins Umwelt­in­for­ma­ti­ons­zen­trum Lin­den­hof in der Karo­li­nen­reu­ther Stra­ße 58 in Bay­reuth ein. Das Apfel­fest star­tet am Sonn­tag, 22. Okto­ber 2023, um 11 Uhr, die fei­er­li­che Eröff­nung erfolgt um 11:30 Uhr.

Als wah­re Hom­mage an unse­re regio­na­len Streu­obst­wie­sen macht die Ver­an­stal­tung deren umfas­sen­de Bedeu­tung für unse­re Kul­tur­land­schaft deut­lich. Bis 16 Uhr bie­tet die Ver­an­stal­tung Besu­che­rin­nen und Besu­chern jeden Alters ein brei­tes Spek­trum an erleb­nis­rei­chen Aktionen..

Die Besu­che­rin­nen und Besu­cher erwar­ten fol­gen­de Attraktionen: