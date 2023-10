Am Frei­tag, 13. Okto­ber 2023, fei­er­te das Obst­in­for­ma­ti­ons­zen­trum Frän­ki­sche Schweiz sein 50-jäh­ri­ges Bestehen und eröff­ne­te den neu­en Obst­in­fo-Weg des Natur­parks Frän­ki­sche Schweiz.

Der Obst­an­bau hat in der Frän­ki­schen Schweiz lan­ge Tra­di­ti­on. Um die­sen zu stär­ken und den Anbau­ern eine zen­tra­le Anlauf­stel­le zu bie­ten, wur­den bereits 1972 vom dama­li­gen Land­rat Ammon erste Anstren­gun­gen unter­nom­men, um eine damals noch genann­te „Süß­kir­schen­ver­suchs­sta­ti­on“ ein­zu­rich­ten „zur För­de­rung des Süß­kir­schen­an­baus im Frän­ki­schen Jura“. Dies wur­de end­gül­tig 1973 durch einen Kreis­be­schluss fest­ge­legt und der Betrieb mit Tobi­as Vogel auf­ge­nom­men. Dass der Obst­bau auch dau­er­haft ein Zen­trum für die Aus- und Wei­ter­bil­dung benö­tigt, wur­de damals schon erkannt und durch den Neu­bau 2014 gefestigt.

Heu­te ste­hen dem „Obst­in­for­ma­ti­ons­zen­trum Frän­ki­sche Schweiz“ Ver­suchs­flä­chen und eine moder­ne Infra­struk­tur für die For­schungs­ar­beit zur Ver­fü­gung. Die­ses Poten­ti­al sowie die Wich­tig­keit der Ein­rich­tung für den hei­mi­schen Anbau unter­strich Land­rat Dr. Her­mann Ulm bei sei­ner Begrü­ßungs­re­de. Anschlie­ßend stell­te der neue Betriebs­lei­ter, Jonas Mauß­ner, sein Ent­wick­lungs­kon­zept bis Ende 2026 vor. Dies beinhal­tet eine Umstruk­tu­rie­rung der Ver­suchs­flä­chen in ein­zel­ne Ver­suchs­par­zel­len, in denen vor allem die The­men Unter­la­gen-/Sor­ten­wahl, Kli­ma­an­pas­sung, Pflan­zen­schutz und Baum­er­zie­hung bedient wer­den sol­len. Hier­für wird eine neue Flä­che noch in die­sem Jahr neu bepflanzt wer­den. Dane­ben sind der Bau eines Was­ser­spei­cher­be­häl­ters sowie eine Ver­suchs­par­zel­le mit einer Agri-PV Anla­ge geplant.

Neben der Jubi­lä­ums­fei­er konn­te der Obst­in­fo-Weg offi­zi­ell ein­ge­weiht werden.

Die­ser wur­de vom Natur­park Frän­ki­sche Schweiz in Zusam­men­ar­beit mit dem Obst­in­for­ma­ti­ons­zen­trum erstellt.

Der Rund­weg führt rund um die Ver­suchs­flä­chen und bie­tet ins­ge­samt zehn Sta­tio­nen, mit ver­schie­de­nen Info­ta­feln zum Obst­an­bau, Imke­rei und Bie­nen, Streu­obst, Insek­ten sowie wei­te­ren obst­bau­li­chen The­men. Dabei kön­nen auch eine Viel­zahl an Pflan­zen ent­deckt und an der ess­ba­ren Hecke genascht wer­den. Der Obst­in­fo-Weg kann ab sofort von allen Inter­es­sier­ten besucht werden.

Chri­sti­ne Ber­ner vom Natur­park Frän­ki­sche Schweiz berich­te­te über die gelun­ge­ne Errich­tung des Obst­in­fo-Weges und führ­te die Gäste anschlie­ßend gemein­sam mit Jonas Mauß­ner und Chri­stof Vogel als Erst­be­ge­her um den Obstinfo-Weg.