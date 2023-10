Kli­ma­schutz­re­fe­ren­tin spricht beim Stadt­teil­bei­rat Anger/​Bruck

Der Stadt­teil­bei­rat Anger/​Bruck kommt am Diens­tag, 24. Okto­ber, um 19:00 Uhr zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung zusam­men. Im Bür­ger­treff in der Isar­stra­ße 12 beginnt sie mit einem Impuls­re­fe­rat von berufs­mä­ßi­ger Stadt­rä­tin Sabi­ne Bock, Refe­ren­tin für Umwelt und Kli­ma­schutz, über „Wär­me-Wen­de und ‑Pla­nung in Erlan­gen“. Außer­dem ste­hen der bar­rie­re­freie Aus­bau der Bus­hal­te­stel­le Bruck Kir­che, die Wie­der­her­stel­lung der Park­re­ge­lung Lang­feld­stra­ße vor der Kir­che „Hei­lig Kreuz“ und ande­res mehr auf der Tagesordnung.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Aus­schüs­sen und Gre­mi­en gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

Info­bör­se zum Wie­der­ein­stieg ins Berufsleben

Die Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf ist für Frau­en und immer mehr auch für Män­ner ein wich­ti­ges The­ma in ihrer Lebens- und Berufs­weg­pla­nung. Ein beruf­li­cher Wie­der­ein­stieg ist immer eine Her­aus­for­de­rung. Die Vor­aus­set­zun­gen, um sich am Arbeits­markt behaup­ten zu kön­nen, waren sel­ten so anspruchs­voll wie heu­te. Des­halb laden die Stadt Erlan­gen, das Land­rats­amt Erlan­gen-Höch­stadt, die Bun­des­agen­tur für Arbeit (Fürth) sowie der Cari­tas­ver­band am Diens­tag, 24. Okto­ber, zur Info­bör­se Wie­der­ein­stieg Beruf & Chance.

Von 9:00 bis 13:00 Uhr gibt es in den Räu­men des Land­rats­am­tes (Nägels­bach­stra­ße 1) die Mög­lich­keit, Info­stän­de zu besu­chen, einen Bewer­bungs­map­pen-Check durch­zu­füh­ren oder Vor­trä­ge zum The­ma anzu­hö­ren. Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik und Land­rat Alex­an­der Tritt­hart begrü­ßen die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer zu Beginn.

Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Die Teil­nah­me ist kostenfrei.

Bür­ger­ver­samm­lung: Stadt lädt Frau­en­au­ra­cher ein

Zur Bür­ger­ver­samm­lung für Frau­en­au­rach lädt die Stadt Erlan­gen am Diens­tag, 24. Okto­ber, um 20:00 Uhr ein. In der Turn­hal­le der Grund­schu­le (Kep­ler­stra­ße 1) sind die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ein­ge­la­den, ihre Anlie­gen direkt an die Stadt­ver­wal­tung zu richten.

Die Lei­tung der Ver­samm­lung hat Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik. Fra­gen und The­men kön­nen schrift­lich vor­ab (bis Mon­tag, 23. Okto­ber) an die Ver­wal­tung gerich­tet wer­den. Kon­takt: Stadt Erlan­gen, Bür­ger­mei­ster- und Pres­se­amt, 91051 Erlan­gen, oder per E‑Mail: buergerversammlung@​stadt.​erlangen.​de.

Mehr Infor­ma­tio­nen, zum Bei­spiel zu den Ver­samm­lungs­ter­mi­nen für die­ses Jahr, gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​b​u​e​r​g​e​r​v​e​r​s​a​m​m​l​ung.

Stadt­mu­se­um been­det Aus­stel­lung: Mam­mut-Rei­ten zum Abschied

Mit einem mam­mut-star­ken Fest fei­ert das Stadt­mu­se­um am Sonn­tag, 22. Okto­ber, von 11:00 bis 17:00 Uhr den letz­ten Tag der Aus­stel­lung „STEIN­ZEIT. Ein­fach geni­al!“. Rund um das The­ma laden Mit­mach­sta­tio­nen klei­ne und gro­ße Besu­che­rin­nen und Besu­cher ein, Pfei­le zu basteln, Getrei­de zu mah­len, mit Natur­ma­te­ria­li­en zu weben oder Kek­se in Mam­mut-Form zu ver­zie­ren. Vor­füh­run­gen zei­gen, wie in der Stein­zeit Kleb­stoff her­ge­stellt wur­de oder wozu die Hör­ner von Mam­muts und Nas­hör­nern ver­ar­bei­tet wur­den. Außer­dem besteht die ein­ma­li­ge Gele­gen­heit, Sel­fies mit einem far­ben­fro­hen Mam­mut zu machen – und sogar dar­auf zu rei­ten! Der Ein­tritt ist frei.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.stadt​mu​se​um​-erlan​gen​.de.

Jugend­film­ta­ge im Novem­ber: Freund­schaft, Lie­be, Sexua­li­tät und vie­les mehr

Pop­korn­the­ke, Kon­dom­füh­rer­schein, Glücks­rad, Lie­bes­ther­mo­me­ter, Krab­bel­sack und wei­te­re krea­ti­ve Aktio­nen wer­den neben Fil­men für Schü­le­rin­nen und Schü­ler mit ihren Lehr­kräf­ten im Cine­Star Erlan­gen gebo­ten: Am 9. und 10. Novem­ber fin­den wie­der die Jugend­film­ta­ge statt.

Zum fünf­ten Mal lädt die staat­lich aner­kann­te Bera­tungs­stel­le für Schwan­ger­schafts­fra­gen der Stadt Erlan­gen zusam­men mit wei­te­ren Bera­tungs­stel­len und ört­li­chen Insti­tu­tio­nen der Jugend­ar­beit Schü­le­rin­nen und Schü­ler ab der 7. Jahr­gangs­stu­fe zu Jugend­fil­men und span­nen­den Mit­mach­ak­tio­nen ein. Wel­che The­men bewe­gen Jugend­li­che? Wie ent­wickeln sie eine eige­ne Hal­tung und wie Wer­te in Bezug auf ande­re? Wie erle­ben sie ihre eige­ne Ent­wick­lung? Und was ist mit den The­men Lie­be, Sexua­li­tät, geschlecht­li­che Iden­ti­tät und alles was damit in Ver­bin­dung steht?

Die Ver­an­stal­tung gibt Schul­klas­sen einen leich­ten, alters­ge­rech­ten media­len Zugang zu zen­tra­len The­men jun­ger Men­schen in der Ent­wick­lung zum Erwach­se­nen. Jugend­li­che kön­nen sich hier leicht wiederfinden.

Der Ein­tritt beträgt pro Schü­ler 5,00 Euro (Lehr­kräf­te sind frei). Die Mit­mach­ak­tio­nen begin­nen jeweils eine hal­be Stun­de vor dem Film. Die Anmel­dung ist im Inter­net unter www​.inte​grier​te​-bera​tungs​stel​le​.de/​j​u​g​e​n​d​f​i​l​m​t​a​g​e​-​2​022 bis Don­ners­tag, 2. Novem­ber, möglich.

Nie­dern­dor­fer Stra­ße: Sper­rung beginnt früher

Die Nie­dern­dor­fer Stra­ße (Staats­stra­ße 2244) zwi­schen Frau­en­au­rach und Nie­dern­dorf wird von Frei­tag, 20. Okto­ber, bis Mon­tag, 23. Okto­ber, für den Ver­kehr gesperrt. Die Bau­maß­nah­me beginnt frü­her, die Sper­rung gilt bereits ab 18:00 Uhr (statt 20:00 Uhr) und endet am Mon­tag­früh um 6:00 Uhr (statt 4:00 Uhr). Betrof­fen ist der Bereich an der Auto­bahn-Unter­füh­rung. Wie die A3 Nord­bay­ern GmbH & Co. KG mit­teilt, fin­den dort Bau­ar­bei­ten für einen Teil der neu­en Brücke statt. Die Maß­nah­me ist Teil des sechs­strei­fi­gen Aus­baus der Auto­bahn A3.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es auch im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.