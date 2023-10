Pres­se­mit­tei­lung des Ponds­land Festival-Teams:

Sei als DJ mit dabei beim Ponds­land Festi­val 2024– jetzt bewerben!

Lie­be Freun­de der elek­tro­ni­schen Musik,

wir laden euch herz­lich zur Pre-Par­ty des Ponds­land Festi­vals ein! Am Frei­tag, den 17. Novem­ber, ver­wan­deln wir die alte Schuh­fa­brik in einen pul­sie­ren­den Ort der elek­tro­ni­schen Beats und star­ten mit einem gro­ßen „Local DJ Con­test“ als Vor­ge­schmack auf das bevor­ste­hen­de Festi­val. Der Gewin­ner darf die Mains­ta­ge des Ponds­land Festi­val 2024 eröffnen.

Datum: Frei­tag, 17. Novem­ber 2023

Ein­lass: 21:45 Uhr

Ort: For­tu­na Kul­tur­fa­brik, Bahn­hof­str. 9, 91315 Höchstadt

Tickets: ponds​land​-festi​val​.com/​t​i​c​k​ets

Du kommst aus der Regi­on und möch­test beim PONDS­LAND FESTI­VAL 2024 selbst an den Turn­ta­bles der Mains­ta­ge ste­hen? Dann soll­test du am DJ-Con­test teil­neh­men! Bewirb dich bis zum 03. Novem­ber, mit dei­nem DJ-Set und einer klei­nen Beschrei­bung über dich per E- Mail an „info@​pondsland-​festival.​com“.

So läuft es ab!

Wir, vom Ponds­land Team, suchen anschlie­ßend die DJs aus, die am besten zu uns passen.

Die­se DJs dür­fen auf der Ponds­land Pre-Par­ty am 17. Novem­ber spie­len. Im Anschluss an die Pre-Par­ty wer­den wir den Gewin­ner veröffentlichen.

Der „Local DJ Con­test“ fin­det von 22:00 Uhr bis 24 Uhr statt. Ab Mit­ter­nacht über­neh­men die renom­mier­ten DJs Amja­no, Fabi­an Van­ge­lis und Poro­bo die Büh­ne und wer­den euch mit ihren ein­zig­ar­ti­gen Sets in eine musi­ka­li­sche Eksta­se versetzen.

Unse­re Pre-Par­ty bie­tet euch schon jetzt einen Vor­ge­schmack auf das PONDS­LAND FESTI­VAL 2024 und ihr habt die Gele­gen­heit, in Festi­val­stim­mung zu kommen.

Aber beeilt euch! Die Tickets für die­se exklu­si­ve Nacht sind auf nur 250 Stück begrenzt.

Sichert euch auf unse­rer Home­page eure Tickets im Vor­aus, um sicher­zu­stel­len, dass ihr dabei sein könnt! Lasst uns zusam­men eine unver­gess­li­che Nacht und einen groß­ar­ti­gen Auf­takt zum PONDS­LAND FESTI­VAL 2024 erle­ben. Wir freu­en uns auf eure Teil­nah­me und dar­auf, gemein­sam mit euch zu fei­ern! Bit­te zögert nicht, euch bei Fra­gen oder für wei­te­re Infor­ma­tio­nen mit uns in Ver­bin­dung zu setzen.

Lie­be Grüße,

das Ponds­land Festival-Team