Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Hand­ta­sche aus Fahr­zeug entwendet

COBURG. Eine Hand­ta­sche ent­wen­de­ten Unbe­kann­te am Diens­tag­nach­mit­tag aus einem gepark­ten Auto im Cobur­ger Stadtgebiet.

Eine 61-Jäh­ri­ge aus dem Land­kreis Coburg hat­te ihren VW am Diens­tag in der Zeit zwi­schen 16:30 Uhr und 17 Uhr auf dem Park­platz des Fried­hofs am Cobur­ger Glocken­berg geparkt. In die­sem Zeit­raum ent­wen­de­ten Unbe­kann­te die Hand­ta­sche der Dame samt Inhalt aus dem Fahr­zeug­inne­ren. Auf wel­chem Weg sich die Unbe­kann­ten Zutritt zu dem ver­sperr­ten Fahr­zeug ver­schaff­ten, ist aktu­ell Gegen­stand der Ermitt­lun­gen. Das Fahr­zeug selbst blieb unbe­schä­digt. Den Beu­te­scha­den bezif­fert die Geschä­dig­te auf 300 Euro. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­telt wegen Dieb­stahls aus einem Kraftfahrzeug.

Bei­fah­rer­schei­be ein­ge­wor­fen und Bauch­ta­sche samt Inhalt entwendet

ITZ­GRUND, ST2204, LKR. COBURG. Aus dem Auto eines 52-Jäh­ri­gen aus dem Land­kreis Lich­ten­fels ent­wen­de­ten Unbe­kann­te am Diens­tag­nach­mit­tag eine Bauch­ta­sche samt Inhalt.

Der Mann park­te mit sei­nem Sko­da am Diens­tag zwi­schen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr in der Nähe von Heer­eth. Bei der Rück­kehr zu sei­nem Fahr­zeug sah er, dass die Schei­be der Bei­fah­rer­tür ein­ge­schla­gen wur­de. Die Unbe­kann­ten ent­nah­men aus dem ver­schlos­se­nen Auto die Tasche. Den Sach­scha­den schät­zen die Beam­ten auf 1.000 Euro, den Ent­wen­dungs­scha­den auf 300 Euro. Die Beam­ten ermit­teln wegen eines beson­ders schwe­ren Falls des Diebstahls.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Unfall­ver­ur­sa­cher unter Alko­hol- und Drogeneinwirkung

Am Diens­tag­abend kam es an der Kreu­zung Rei­chel­stra­ße/­Gum­mi­stra­ße/E­KU-Stra­ße/­Pen­sel­stra­ße in Kulm­bach zu einem Ver­kehrs­un­fall. Ein 25-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer aus dem Land­kreis Kro­nach über­sah das Rot­licht der Licht­zei­chen­an­la­ge und prall­te mit dem Pkw eines 54-jäh­ri­gen Kulm­ba­cher zusam­men. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass der Unfall­ver­ur­sa­cher unter dem Ein­fluss von Alko­hol und Dro­gen stand. Nach einer Blut­ent­nah­me und der Sicher­stel­lung sei­nes Füh­rer­scheins wur­de die­ser wie­der ent­las­sen. Ihn erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs, was vor­aus­sicht­lich einen mehr­mo­na­ti­gen Ent­zug der Fahr­erlaub­nis nach sich zieht. Die bei­den Unfall­fahr­zeu­ge wur­den stark beschä­digt, sodass die­se von Abschlepp­un­ter­neh­men gebor­gen wer­den muss­ten. Der Gesamt­sach­scha­den wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Unfall­be­tei­lig­ten blie­ben glück­li­cher­wei­se unverletzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Moun­tain­bike entwendet

Stock­heim: In der Zeit von Sams­tag bis Mon­tag wur­de am Bahn­hof in Stock­heim ein Fahr­rad ent­wen­det. Es han­delt sich um ein Moun­tain­bike der Mar­ke Bulls, Typ: MTB27K, Far­be: schwarz/​blau, im Wert von rund 300,- Euro. Das Rad Stand am Fahr­rad­ab­stell­platz und war mit einem Zusatz­schloss versperrt.

Note­book aus Mehr­fa­mi­li­en­haus gestohlen

Kro­nach: Aus dem Trep­pen­haus eines Mehr­fa­mi­li­en­an­we­sens in der Frie­se­ner Stra­ße wur­de am Sams­tag ein sil­ber­far­be­nes Note­book“ gestoh­len. Das Note­book der Mar­ke “ACER“ soll laut Aus­kunft des Geschä­dig­ten durch einen Paket­dienst zuge­stellt und im Trep­pen­haus abge­legt wor­den sein. Das Die­bes­gut hat einen Wert von 399,- Euro. Die Poli­zei Kro­nach hat Ermitt­lun­gen wegen des Ver­dachts eines Dieb­stahl­de­likts aufgenommen.