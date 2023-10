Im Reich der 5000 Pfeifen

Die Kul­tur­in­itia­ti­ve Bad Staf­fel­stein und Georg Hagel laden zu einer inter­es­san­ten Füh­rung in die Basi­li­ka Vier­zehn­hei­li­gen ein.

Am 23. Okto­ber um 18.30 erwar­tet der Orga­nist Georg Hagel sei­ne Besu­cher und Besu­che­rin­nen zu einer Füh­rung rund um die Rie­ger Orgel in der Basi­li­ka. Die­se Orgel, die maß­geb­lich von ihm mit­ge­plant wur­de, ist seit 1999 im Ein­satz und ersetzt die ursprüng­li­che Bittner/​Steinmeyer Orgel. Den Besu­chern wird die gewal­ti­ge Klang­viel­falt des ein­ge­bau­ten Instru­ments ver­mit­telt. Es folgt ein Ein­blick in die Arbeit am Spiel­tisch des Orga­ni­sten, wo Georg Hagel die Klang­far­ben erklärt und die­se auch anspie­len wird, immer wie­der von kur­zen Orgel­stücken unter­bro­chen. Die klei­ne Orgel im Sei­ten­schiff wird eben­falls erklärt und über ihre Geschich­te berich­tet. Am Schluss dür­fen alle Besu­che­rin­nen und Besu­cher auf die Empo­re und Georg Hagel beim Spiel zusehen.

Georg Hagel ist einer von 8 Regio­nal­kan­to­ren des Erz­bis­tums Bam­berg, seit 1991 ist er offi­zi­el­ler Orga­nist der Basi­li­ka Vier­zehn­hei­li­gen, wozu er mit 23 Jah­ren beru­fen wurde.

Basi­li­kaor­ga­nist Georg Hagel bie­tet eine rund 90-minü­ti­ge Füh­rung in der Basi­li­ka Vier­zehn­hei­li­gen an, bei der die Orgel besich­tigt wird. Er erzählt über die Geschich­te und Geschich­ten. Der Ein­tritt ist frei, eine vori­ge Anmel­dung ist nicht not­wen­dig. Dau­er cir­ca 90 Minuten.