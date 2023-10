Die neue Kita in Brand hat Grund zum Feiern

St. Kuni­gund erhielt bei der Ein­wei­hungs­fei­er den kirch­li­chen Segen. Bis zu 80 Kin­der kön­nen hier betreut werden.

Ein bun­ter Zaun, nagel­neue Spiel­ge­rä­te aus Robi­ni­en­holz und eine gro­ße Bahn für Bob­by­car & Co – wer an dem Neu­bau in der Iris­stra­ße in Brand vor­bei­geht, weiß sofort: Hier ist ein Ort für Kin­der! Dass sich die Klei­nen in St. Kuni­gund wohl­füh­len, wur­de bei der Ein­wei­hungs­fei­er am 14. Okto­ber 2023 deut­lich: Wäh­rend die Erwach­se­nen noch drin­nen beim Fest­akt saßen, tob­ten schon Kin­der durch die Außenanlage.

Pas­send dazu sag­te Dekan Mar­tin Emge, Erwach­se­ne wür­den Kin­der oft als Objek­te der Erzie­hung sehen, als Men­schen, denen sie noch etwas bei­brin­gen könn­ten. Dabei sei­en Erwach­se­ne genau­so auf Kin­der ange­wie­sen und könn­ten sich von ihnen viel abschau­en: „Jedes Kind ist ein Ori­gi­nal.“ Zusam­men mit Pfar­rer Andre­as Hor­nung erteil­te Emge nach einer Andacht den neu­en Räu­men den kirch­li­chen Segen.

Zum Start im neu­en Haus haben der­zeit 29 Kin­der­gar­ten- und neun Krip­pen­kin­der einen Platz in St. Kuni­gund, erklär­te Lei­ter Tor­sten Schwei­kart den Gästen. Vor gut sechs Wochen sind die ersten Kin­der in den Neu­bau gezo­gen – läuft der Betrieb kom­plett und es gibt genug Fach­per­so­nal, dann kön­nen hier bis zu 80 Kin­der in vier Grup­pen betreut wer­den. Dafür gibt es in der Iris­stra­ße 800 Qua­drat­me­ter Flä­che, sag­te Bür­ger­mei­ste­rin Ilse Döl­le, die in ihrem Gruß­wort auch auf wei­te­re Beson­der­hei­ten des Neu­baus hin­wies. So sind alle Wän­de eine Holz­rah­men­kon­struk­ti­on, auf dem Dach befin­den sich zwei Luft/​Wasser Wär­me­pum­pen und für den Eigen­strom­be­darf ist eine PV-Anla­ge auf dem Dach auf­ge­stän­dert. Stand Okto­ber 2023 hat das Gebäu­de laut Döl­le nicht ganz 4,368 Mil­lio­nen Euro geko­stet und liegt damit nur 56 000 Euro über den Kosten, die im Novem­ber 2021 ange­setzt wor­den waren. Ange­sichts der stark gestie­ge­nen Bau­ko­sten sei das qua­si eine Punkt­lan­dung. Abschlie­ßend hin­ter­leg­ten Döl­le und Hor­nung eine Zeit­kap­sel im Ein­gangs­be­reich des neu­en Kin­der­gar­tens. Wer sie in eini­gen Jahr­zehn­ten öff­nen wird, fin­det dar­in unter ande­rem eine Urkun­de über den Bau und eine aktu­el­le Zei­tung. Alex­an­der Brehm, Vor­stands­mit­glied der VR Bank Bam­berg-Forch­heim, über­reich­te einen Scheck über 1000 Euro für St. Kuni­gund. Dafür wer­de man gute Ver­wen­dung fin­den, sag­te Schwei­kart – etwa für einen Krip­pen­wa­gen für Aus­flü­ge und Spaziergänge.

Eltern, die ihr Kind ab dem Kita­jahr 2024/25 in St. Kuni­gund oder einer der ande­ren Ecken­ta­ler Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen anmel­den wol­len, kön­nen dies aktu­ell schon tun. Auf der Home­page www​.ecken​tal​.de und über die App der Gemein­de kann der Bedarf bis zum 29. Febru­ar 2024 für Kin­der­gar­ten und Krip­pen bzw. bis zum 31. März 2024 für Hor­te ange­mel­det werden.