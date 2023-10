Chri­sta Schu­mann erzielt bei Kunst­aus­stel­lung einen Spen­den­er­lös von 1000 Euro

Die Künst­le­rin und akti­ves J.A.Z.-Mitglied Chri­sta Schu­mann hat von Juli bis Okto­ber zahl­rei­che Gemäl­de und Kunst­wer­ke in der Bür­ger­be­geg­nungs­stät­te Bay­reuth aus­ge­stellt. Inter­es­sier­te Besu­che­rin­nen und Besu­cher konn­ten gegen Spen­den Kunst­ob­jek­te erwer­ben – zugun­sten des Ver­eins J.A.Z. Bay­reuth. Am Ende der Aus­stel­lung hat­ten nicht nur zahl­rei­che Wer­ke ein neu­es Zuhau­se gefun­den, Schu­mann durf­te sich auch mit dem Ver­ein über eine Spen­de von ins­ge­samt 1000 Euro freu­en. Der 1. Vor­sit­zen­de Roland Sack dank­te der Künst­le­rin im Rah­men eines Mit­glie­der­tref­fens für die­ses außer­ge­wöhn­li­che Enga­ge­ment und ver­sprach, die Spen­de für mild­tä­ti­ge Zwecke des Ver­eins einzusetzen.

J.A.Z. steht für „Jung und Alt zusam­men in Stadt und Land­kreis Bay­reuth“. Der Ver­ein setzt sich durch die Orga­ni­sa­ti­on von Hil­fe­lei­stun­gen dafür ein, dass Senio­ren und Senio­rin­nen sowie Men­schen mit Behin­de­rung mög­lichst lan­ge und selbst­be­stimmt in ihrer ver­trau­ten Umge­bung leben kön­nen. Mit zuneh­men­dem Alter seh­nen sich Men­schen ver­mehrt nach sozia­len Kon­tak­ten und Gesprä­chen. Das Ver­eins­netz­werk setzt hier mit sei­nem nach­bar­schaft­li­chen Enga­ge­ment an und reicht eine hel­fen­de Hand. Sei es die Beglei­tung und Ver­sor­gung im All­tag, der regel­mä­ßi­ge Haus­be­such oder gemein­sa­me Frei­zeit­ak­ti­vi­tä­ten – hier­bei tref­fen Jung und Alt zusam­men, kom­men ins gemein­sa­me Gespräch und hel­fen sich weiter.