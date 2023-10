Von Ulan Bator bis Niederbayern

Der Ter­min­plan der Power­lif­ter des AC Bava­ria Forch­heim war ver­gan­ge­nes Wochen­en­de bis zum Anschlag gefüllt: Ins­ge­samt sechs Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten des ACB kämpf­ten auf drei ver­schie­de­nen Wett­kämp­fen gleich­zei­tig um Titel! Wäh­rend Miri­am Ker­sel, Rene Scher­tel, Domi­nik Wich und Carl Gött­ler im nie­der­baye­ri­schen Frau­en­au bei der Baye­ri­schen Mei­ster­schaft im Equip­ped Kraft­drei­kampf an den Start gin­gen, trat Klaus Freund in Lands­hut bei der Deut­schen Mei­ster­schaft im Kreuz­he­ben auf die Wett­kampf­platt­form. Gekrönt wur­de das Wett­kampf­wo­chen­en­de von einem inter­na­tio­na­len Auf­tritt: Rund 6.500 Kilo­me­ter Luft­li­nie von sei­ner Forch­hei­mer Trai­nings­stät­te ent­fernt, kämpf­te ACB-Ath­let Nor­bert Kropf in Ulan Bator, der Haupt­stadt der Mono­go­lei, um den Titel des Kraft­drei­kampf Welt­mei­sters der Senioren!

Bei der Baye­ri­schen Mei­ster­schaft im Equip­ped Kraft­drei­kampf ging zunächst Miri­am Ker­sel bei den Akti­ven bis 63 Kilo­gramm Kör­per­ge­wicht an den Start. Mit einer Gesamt­lei­stung von 480 Kilo­gramm (Knie­beu­ge 202,5 Kilo­gramm / Bank­drücken 107,5 Kilo­gramm / Kreuz­he­ben 170 Kilo­gramm) erreicht Sie Platz eins ihrer Klas­se und wird Baye­ri­sche Mei­ste­rin! Eben­falls Baye­ri­scher Mei­ster wird Rene Scher­tel in der Klas­se der Akti­ven über 120 Kilo­gramm. 787,5 Kilo­gramm Gesamt­lei­stung (300 / 217,5 / 270) ste­hen für ihn in der Wer­tung, wobei er erst­mals 300 Kilo­gramm in der Knie­beu­ge bewäl­ti­gen konn­te. Auch bei den Senio­ren I bis 93 Kilo­gramm kommt der neue Baye­ri­sche Mei­ster aus Forch­heim. Domi­nik Wich erreicht ein Total von 605 Kilo­gramm (212,5 / 167,5 / 225) und Platz eins sei­ner Klas­se. Eben­falls über einen Podest­platz freu­en darf sich Carl Gött­ler in der Klas­se der Akti­ven bis 105 Kilo­gramm. Mit 630 Kilo­gramm (235 / 172,5 / 222,5) Gesamt­lei­stung erreicht er den drit­ten Platz.

Auf dem zwei­ten Schau­platz des Wochen­en­des, der Deut­schen Mei­ster­schaft im Kreuz­he­ben, wur­de es für Klaus Freund in der Klas­se der Senio­ren II bis 105 Kilo­gramm Kör­per­ge­wicht ernst. In einem stark besetz­ten Teil­neh­mer­feld brach­te er 225 Kilo­gramm im Maxi­mal­ver­such gül­tig in die Wer­tung ein. Hier­mit belohnt sich der Rou­ti­nier des AC Bava­ria Forch­heim für das har­te Trai­ning im Vor­feld des Wett­kampfs und erreicht mit Platz drei das Podium.

Zum Abschluss eines erfolg­rei­chen Wett­kampf­wo­chen­en­des waren am Sonn­tag­nach­mit­tag schließ­lich alle Augen auf Nor­bert Kropf gerich­tet. In der Klas­se der Senio­ren I bis 105 Kilo­gramm Kör­per­ge­wicht ging der Ath­let des AC Bava­ria Forch­heim bei der Kraft­drei­kampf Welt­mei­ster­schaft der Senio­ren an den Start. Doch lei­der fiel dem 45-Jäh­ri­gen der Ein­stieg in den Wett­kampf schwe­rer als geplant. Drei­mal ver­such­te er sich in der Knie­beu­ge an den 240 Kilo­gramm, doch jedes Mal hat­ten die Kampf­rich­ter etwas an sei­ner Aus­füh­rung zu bean­stan­den. Somit war lei­der bereits nach der ersten Dis­zi­plin klar, dass Kropf nicht mehr in der Gesamt­wer­tung um den Titel des Welt­mei­sters mit­spie­len kann. Doch der Rou­ti­nier ließ sich hier­von nicht unter­krie­gen, schließ­lich konn­te er noch in den Ein­zel­wer­tun­gen des Bank­drückens und Kreuz­he­bens ein Wört­chen mit­re­den. Er behielt sei­ne Ner­ven im Griff und schaff­te es schließ­lich, 190 Kilo­gramm gül­tig auf der Bank zu drücken. Dies bedeu­te­te Gold in der Ein­zel­wer­tung für Kropf! Auch im Kreuz­he­ben schaff­te es der ACB-Ath­let mit 230 Kilo­gramm noch aufs Podest und erreicht Platz drei. Somit gehts Kropfs zwei­ter Ein­satz auf inter­na­tio­na­lem Par­kett nach anfäng­li­cher Ent­täu­schung doch noch erfolg­reich zu Ende.