Hei­mat­wan­de­rung rund um Beh­rin­gers­müh­le mit dem DAV Bay­reuth am Sonn­tag, den 22.Oktober 2023 unter der Lei­tung von Gott­fried Weiß. Die Wan­der­zeit beträgt unge­fähr 3,5 Stun­den, die Län­ge der Wan­de­rung ist 11 km. Wan­der­stöcke sind emp­feh­lens­wert. Eine Ein­kehr ist mit­tags im Gast­haus Mai-Hof in Kött­weins­dorf geplant. Treff­punkt und Anrei­se: 9.30 Uhr Grü­ne­wald­park­platz in Bay­reuth, um Fahr­ge­mein­schaf­ten zu bil­den oder 10.15 Uhr am Park­platz Beh­rin­gers­müh­le (fürs Navi: Heu­berg 3, 91327 Gös­s­wein­stein). Ver­bind­li­che Anmel­dung bei Gott­fried Weiß, gottfried-weiss@t‑online.de