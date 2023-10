Zur „Kul­tur und Bil­dung“ bei der Stadt

Drei jun­ge Men­schen haben an drei städ­ti­schen Bam­ber­ger Kul­tur­ein­rich­tun­gen ihren Frei­wil­li­gen­dienst im Bereich Kul­tur und Bil­dung begon­nen. Inga Braun­gart, Anna­bell Lan­ger und Zoe Schmidt berich­ten von ihrer Motivation.

Sie arbei­ten in der Stadt­bü­che­rei, in der Städ­ti­schen Musik­schu­le und beim Zen­trum Welt­erbe – die drei jun­gen Frau­en, die die­ses Jahr im Sep­tem­ber ihr FJS Kul­tur bei der Stadt Bam­berg gestar­tet haben. War­um haben sie sich dafür ent­schie­den uns was erhof­fen sie sich?

Anna­bell Lan­ger, Musik­schu­le: „Da ich noch unschlüs­sig war, was ich nach mei­ner Aus­bil­dung an der Berufs­fach­schu­le für Musik beruf­lich machen möch­te, habe ich mich für ein Frei­wil­li­ges Sozia­les Jahr an der Städ­ti­schen Musik­schu­le in Bam­berg ent­schie­den. Musik war bis­her immer ein sehr gro­ßer Teil mei­nes Lebens, somit bie­tet mir mein FSJ im Kul­tur­be­reich die Mög­lich­keit, mei­ne Lei­den­schaft wei­ter aus­zu­üben. Mein bis­he­ri­ges High­light war das Foto­gra­fie­ren und Mit­hel­fen bei einem Kon­zert. Die Mög­lich­keit, Musik und Kul­tur haut­nah zu erle­ben, schät­ze ich sehr an mei­nem FSJ. Ich bin gespannt dar­auf, vie­le neue Men­schen ken­nen­zu­ler­nen und Erfah­run­gen fürs Leben zu sammeln.“

Inga Braun­gart, Stadt­bü­che­rei: „Da ich noch nicht wuss­te, in wel­che Rich­tung es für mich nach der Schu­le wei­ter­geht, war ich mir schnell sicher, dass ich zur Ori­en­tie­rung ein FSJ machen möch­te. Und weil ich so ger­ne lese, habe ich mich für die Stadt­bü­che­rei als Ein­satz­stel­le entschieden.“

Zoe Schmidt, Zen­trum Welt­erbe: „In mei­nem ersten Monat als Frei­wil­li­ge hat­te ich schon viel Spaß dabei, mehr über Bam­bergs Geschich­te und sei­ne Bedeu­tung als Welt­erbe­stadt zu ler­nen. Ich freue mich, in die­sem Jahr wei­ter­hin neue und span­nen­de Erfah­run­gen zu machen und mich mit dem kom­ple­xen The­ma Welt­erbe aus dem Blick­win­kel der Öffent­lich­keit auseinanderzusetzen.“

Das FSJ Kul­tur und Bildung

Die Frei­wil­li­gen ler­nen die Arbeit in der kul­tu­rel­len Ein­rich­tung ken­nen, füh­ren eige­ne Pro­jek­te durch und kön­nen sich über ihre Wün­sche zur eige­nen Zukunft kla­rer wer­den. Dar­über hin­aus ver­an­stal­tet der Trä­ger, die BAG Spiel­mo­bi­le e.V. mit Sitz in Mün­chen, eine Auf­takt­ver­an­stal­tung in Mün­chen sowie vier ein­wö­chi­ge Semi­na­re an ver­schie­de­nen Orten in Bay­ern, bei der sich alle Frei­wil­li­gen näher ken­nen­ler­nen können.

Ein Frei­wil­li­gen­dienst ist kein unent­gelt­li­ches Ehren­amt und auch kein bezahl­tes Prak­ti­kum. Es ist eine Beschäf­ti­gung, die der beruf­li­chen und per­sön­li­chen Ori­en­tie­rung des/​der Frei­wil­li­gen dient. Frei­wil­li­ges Sozia­les Jahr (FSJ) und Bun­des­frei­wil­li­gen­dienst (BFD) sind staat­lich aner­kann­te Mög­lich­kei­ten, um als Freiwillige:r in einer Ein­rich­tung mit­zu­ar­bei­ten. Als Trä­ger der Frei­wil­li­gen­dien­ste Kul­tur und Bil­dung in Bay­ern orga­ni­siert Spiel­mo­bi­le e.V. die Bil­dungs­an­ge­bo­te für die Frei­wil­li­gen und beglei­tet die Ein­satz­stel­len. In Bay­ern sind der­zeit ca. 200 Frei­wil­li­ge (FSJ und BFD) an ca. 160 Ein­satz­stel­len tätig. Wei­te­re Ein­satz­stel­len in Bam­berg sind Cha­peau Claque und iSo.

Die Frei­wil­li­gen­dien­ste Kul­tur und Bil­dung wer­den vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Fami­lie, Senio­ren, Frau­en und Jugend und vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Fami­lie, Arbeit und Sozia­les unter­stützt und gefördert.