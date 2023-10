Nach einer Woche ver­ab­schie­de­te sich eine Ern­te­hel­fe­rin aus Köln vom Obst­bau­be­trieb der Fami­lie Engel­hardt in Wein­garts. Als Dank für den Ein­satz bekam sie von der 1. Vor­sit­zen­den Michae­la Engel­hardt ein frän­ki­sches Koch­buch über­reicht. Beson­ders die hel­fen­den Hän­de zur Vor­be­rei­tung des „Tages der offe­nen Bren­ne­rei­en“ in der Frän­ki­schen Schweiz waren sehr willkommen.

Beim Ern­te­er­leb­nis kön­nen Erwach­se­ne als Hel­fer bei der Ern­te und Pflan­zen­pfle­ge, bei der Wei­ter­ver­ar­bei­tung und Ver­mark­tung der Erzeug­nis­se die hei­mi­schen Obst­hö­fe unter­stüt­zen. Als Dank für ihre Mit­hil­fe erhal­ten sie Kost und Logis umsonst bereit­ge­stellt. Sie woh­nen bei einem Obst­bau­be­trieb in der Frän­ki­schen Schweiz und ler­nen so vor Ort die gan­ze Viel­falt der land­wirt­schaft­li­chen Arbeit ken­nen. Die Idee ent­stand in Süd­ti­rol und wur­de durch die Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Forch­heim mit Hil­fe eines EU-Pro­jek­tes als Ern­te­er­leb­nis Frän­ki­sche Schweiz umgesetzt.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net: www​.ern​te​er​leb​nis​.de