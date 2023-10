Advent­sen­gel gesucht!

Um in der Vor­weih­nachts­zeit etwas Licht und Näch­sten­lie­be zu ver­brei­ten, sucht der Land­kreis Bam­berg für jede sei­ner 36 Gemein­den einen ehren­amt­li­chen Advent­sen­gel. Das Ziel der Akti­on ist, Mit­bür­ge­rin­nen und ‑bür­gern im Dezem­ber eine beson­de­re Freu­de zu berei­ten: Die Advent­sen­gel kön­nen hier­für in ihrer jewei­li­gen Hei­mat­ge­mein­de in Senio­ren­hei­men Advents­ge­schich­ten vorlesen.

Wer möch­te Advent­sen­gel sein und Senio­ren ein Lächeln ins Gesicht zau­bern? Wir suchen für jede Gemein­de im Land­kreis Bam­berg ehren­amt­li­che Advent­sen­gel. Bewer­be Dich bis zum 12.11.2023 mit Namen, Wohn­ort, Tele­fon­kon­takt und Alter bei der Ehren­amts­be­auf­trag­ten des Land­krei­ses Bam­berg Frie­de­ri­ke Straub: friederike.​straub@​lra-​ba.​bayern.​de