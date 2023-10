Offe­nes Podi­um am Sams­tag, 28.10.2023 – Jun­ges Thea­ter Forch­heim, Kasern­stra­ße 9, 91301 Forchheim

Wenn es eine Lei­stungs­schau für Büh­nen­ak­ti­vi­tä­ten in Forch­heim gibt, dann ist es das Offe­ne Podi­um im jtf. Am Sams­tag, den 28.10.2023 um 20:00 Uhr ist es end­lich wie­der so ein.

Mit dabei, die „Mazur­ka-clan­de­sti­na-Folks­es­si­on Band“. Sie machen tra­di­tio­nel­le fran­zö­si­sche und bre­to­ni­sche Tanz­mu­sik mit Akkor­de­ons, Flö­te, Dudel­sack, Gei­ge, Gitar­re und Saxo­phon. Rai­ner Streng wird Gedich­te, die der Vater von Eber­hard Wil­helm in der unmit­tel­ba­ren Nach­kriegs­zeit, also 1949 geschrie­ben hat, vor­tra­gen. Musi­ka­lisch wird er auf der Gitar­re von Eber­hard Wil­helm unterstützt.

Eine Tanz­ein­la­ge gibt es dann von der Tanz­grup­pe „Ohne Gren­zen“, der offe­nen Behin­der­ten­ar­beit, die sich seit Anfang des Jah­res zusam­men­ge­fun­den hat und im Offe­nen Podi­um Pre­miè­re fei­ert. Das Orga-Team des Offe­nen Podi­ums, die SOKO, haben wir ein bun­tes, abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm vor­be­rei­tet und freu­en sich bei ihrer belieb­ten Kol­lek­te auf rei­che Ein­nah­men zu Gun­sten des jtf. Ein­tritt frei.

Jun­ges Kaba­rett der DISTEL Berlin

Unfrei­wil­lig komisch. Kaba­rett zum Weg­schmei­ßen – Jun­ges Thea­ter Forch­heim, Kasern­stra­ße 9, 91301 Forchheim

Es gibt nur wenig gute Grün­de (Wald­brand, Gas­lie­fe­rung, Spe­zi­al­ope­ra­ti­on), das Pro­gramm der trost­preis­ge­krön­ten Kaba­ret­ti­sten Hen­ning Ruwe und Mar­tin Valens­ke zu ver­pas­sen: Hoch­po­li­tisch, höchst gemein und höch­stens zwi­schen den Zei­len ver­söhn­lich bie­ten sie mit ihrem Pro­gramm allem poli­ti­schen Ver­sa­gen und sei­nen Ver­sa­gern der heu­ti­gen Zeit die Stirn. Unter­halt­sam und ohne mora­lisch erho­be­nen Mit­tel­fin­ger las­sen die bei­den Kaba­ret­ti­sten der Ber­li­ner Distel ähn­lich wie die Lebens­mit­tel­in­du­strie wirk­lich nichts unbehandelt.

In Zei­ten der Kli­ma­er­wär­mung testen sie den Wein­an­bau am Nord­pol, dia­gno­sti­zie­ren dem Gesund­heits­sek­tor Kapi­ta­lis­mus im End­sta­di­um und las­sen sich trotz neu­er Ernäh­rungs­trends nicht die But­ter vom Brot nehmen.

Mit viel bit­ter­bö­sem Witz und sym­pa­thi­scher Locker­heit bewei­sen die Kaba­ret­ti­sten in ihrem aktu­el­len Pro­gramm, dass poli­ti­sche Sati­re wohl noch eine gan­ze Wei­le gebraucht wird. Aktu­el­le Spit­zen gegen ver­meint­li­che Spit­zen­kräf­te, chro­nisch wich­ti­ge The­men und skur­ri­le All­tags­be­ob­ach­tun­gen ver­spre­chen einen Abend der Extra­klas­se. Ein Muss für alle Freun­de des ech­ten poli­ti­schen Kabaretts.

Prei­se: 20,50 €, ermä­ßigt 18,50 € | VVK 19,70 €, ermä­ßigt 17,50 € (inkl. VVK- und Systemgebühren)

Kar­ten gibt es bei allen an das Reser­vix Ticket­sy­stem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len, in Forch­heim z.B. Lot­to-Annah­me­stel­le Kef­fer­stein, Horn­schuh­al­lee 21 (09191/3515930) – Sowie jeder­zeit online unter www​.jtf​.de