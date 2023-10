„Lucia macht bunt!“: Staats­thea­ter Nürn­berg setzt ein bun­tes Zei­chen für Diversität

Anläss­lich der Opern-Pre­miè­re von „Lucia di Lam­mer­moor“ führt das Staats­thea­ter Nürn­berg am 28. Okto­ber 2023 eine par­ti­zi­pa­ti­ve Mal­ak­ti­on vor dem Opern­haus durch. Anläss­lich der Opern-Pre­miè­re von „Lucia di Lam­mer­moor“ lädt das Staats­thea­ter Nürn­berg in Koope­ra­ti­on mit der Gleich­stel­lungs­stel­le der Stadt Nürn­berg zu einer par­ti­zi­pa­ti­ven Mal­ak­ti­on ein. Gemein­sam mit dem Pro­duk­ti­ons­team der Oper kön­nen Inter­es­sier­te am Sams­tag, 28. Okto­ber 2023 ein bun­tes Zei­chen für Diver­si­tät auf das Pre­mie­ren­ban­ner von „Lucia di Lam­mer­moor“ set­zen. Dar­über hin­aus wer­den Men­schen gesucht, die bei einem spon­ta­nen „Lip Sync Batt­le“ mit „Roxy Rued“ auf dem Opern­vor­platz per­for­men möchten.

Eine Woche vor der Pre­miè­re der Oper „Lucia di Lam­mer­moor“ lädt das Pro­duk­ti­ons­team alle Inter­es­sier­ten dazu ein, auf dem Richard-Wag­ner-Platz vor dem Opern­haus ein bun­tes Zei­chen für Diver­si­tät zu set­zen. Am Sams­tag, 28. Okto­ber 2023 kann zwi­schen 16 und 19 Uhr das Pre­mie­ren­ban­ner, das für meh­re­re Wochen pro­mi­nent vom Bal­kon des Opern­hau­ses hin­aus in die Stadt strahlt, mit Regen­bo­gen­far­ben bemalt wer­den. Um 17 Uhr mode­riert Glitz­er­queen „Roxy Rued“ ein „Lip Sync Batt­le“ vor dem Opern­haus und lädt herz­lich zum Mit­ma­chen ein.

Chri­sti­ne Bur­mann, Beauf­trag­te für Dis­kri­mi­nie­rungs­fra­gen und LSBTIQ der Stadt Nürn­berg, und Ila­ria Lanz­ino, Regis­seu­rin der Oper „Lucia di Lam­mer­moor“, wer­den die Akti­on um 16 Uhr eröffnen.