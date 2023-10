Das Regio­nal­ma­nage­ment von Stadt und Land­kreis Bay­reuth lädt zusam­men mit dem Evang. Bil­dungs­werk Ober­fran­ken-Mit­te e.V. und der Gemein­de Spei­chers­dorf am Frei­tag, den 27. Okto­ber 2023 ab 14:30 Uhr in die Sport­are­na Spei­chers­dorf zu „Stadt.Land.Heimat!“ ein. An einem Markt­platz der Mög­lich­kei­ten zur Gestal­tung unse­rer Hei­mat wer­den anhand bereits gelun­ge­ner Bei­spie­le wie der Lern­werk­statt Muse­um und Schu­le: „Hei­mat­kun­de pra­xis­nah“, dem Was­ser­spiel­platz in War­men­stein­ach oder Pro­jek­ten der „Hei­mat­ma­cher e.V.“ För­der­mög­lich­kei­ten auf­ge­zeigt: Wie hel­fen z.B. das sog. Regio­nal­bud­get oder der Klein­pro­jek­te­fonds zur Ver­wirk­li­chung Ihres per­sön­li­chen Traums weiter?

Alle Neu­gie­ri­gen und Enga­gier­ten aus Bür­ger­schaft, Ver­ei­nen, Kom­mu­nal­po­li­tik sind herz­lich ein­ge­la­den, um neue Pro­jek­te zur Gestal­tung einer lebens­wer­ten Zukunft anzu­sto­ßen und kon­kre­te Wege zur Finan­zie­rung von Her­zens­pro­jek­ten zu bekommen.