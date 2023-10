OB: „Mit Lei­den­schaft für den Bam­ber­ger Sport“

Harald Kobold, Peter Röckel­ein und Micha­el Sto­schek erhiel­ten in der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le eine beson­de­re Wür­di­gung: Sie wur­den als Akteu­re, die sich in außer­ge­wöhn­li­chem Maße um den Bam­ber­ger Sport ver­dient gemacht haben, geehrt. Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke: „Mit die­ser Ehrungs­ver­an­stal­tung wol­len wir als Stadt Bam­berg Per­sön­lich­kei­ten in den Mit­tel­punkt rücken, die dafür gesorgt haben, dass der Lei­stungs- und Brei­ten­sport in gro­ßem Umfang mög­lich wur­de und vie­le sport­be­gei­ster­te Zuschau­er Teil die­ser erfolg­rei­chen Ent­wick­lung gewor­den sind.“

Beim Ver­tei­len der Dank­ur­kun­den gab es Blitz­licht­ge­wit­ter und viel Applaus: In alpha­be­ti­scher Rei­hen­fol­ge sprach Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke die Lau­da­tio­nes und bedank­te sich „von Her­zen für das beson­de­re per­sön­li­che Engagement“.

Erster im Bun­de war Harald Kobold. Er ist bereits seit 44 Jah­ren in der TSG 05 Bam­berg tätig und war in die­ser Zeit Fuß­ball­trai­ner, Abtei­lungs­lei­ter, von 1994 bis 2005 Vize­prä­si­dent des dama­li­gen TV 1860, ab 2005 Vize­prä­si­dent der neu gegrün­de­ten TSG 05 und seit 2010 Prä­si­dent. In sei­ne Amts­zeit fällt die erste Fusi­on zwei­ter Sport­ver­ei­ne in Bam­berg. „Sol­che weit­rei­chen­den Ent­schei­dun­gen bedür­fen klu­ger Über­le­gun­gen. Es braucht außer­dem Mut, auch in die Umset­zung zu gehen. Bei­des trifft auf Sie zu,“ sag­te der Ober­bür­ger­mei­ster in sei­ner Rede. Kobold sei Motor und Vor­bild eines außer­ge­wöhn­lich erfolg­rei­chen Brei­ten­sport­ver­eins im Süden Bam­bergs mit stol­zen 13 Abteilungen.

Die zwei­te Dank­ur­kun­de erhielt Peter Röckel­ein, ehe­ma­li­ger und erfolg­rei­cher Vor­sit­zen­der des MTV Bam­berg. Der Trä­ger der Bam­ber­ger Stadt­me­dail­le war unun­ter­bro­chen bis zum ver­gan­ge­nen Jahr 45 Jah­re lang Erster Vor­sit­zen­der des Ver­eins. In die­ser Zeit ent­stand eine gut genutz­te Sport­an­la­ge mit Indoor­ein­rich­tun­gen und stark fre­quen­tier­ten Außen­sport­an­la­gen. „Wenn Peter Röckel­ein, der auch ein enga­gier­ter Stadt­rat war, ins Rat­haus kam, wuss­te man: Er hat wie­der Bau­plä­ne dabei und sucht Unter­stüt­zung für sei­ne neu­en Ideen“, berich­te­te OB Star­ke. Er dank­te Röckel­ein für sein jahr­zehn­te­lan­ges Enga­ge­ment. Wäh­rend die­ser Zeit sei aus dem ehr­wür­di­gen „Män­ner­turn­ver­ein 1882“ einer der mit­glie­der­stärk­sten Ver­ei­ne der Stadt gewor­den: Die Zahl der Ver­eins­mit­glie­der stieg von 900 auf knapp 4000.

„Im Bam­ber­ger Bas­ket­ball bis dahin unbe­kann­tes Niveau erreicht“

Geehrt wur­de auch eine bedeu­ten­de und sport­be­gei­ster­te Unter­neh­mer­per­sön­lich­keit: Micha­el Sto­schek, der 2006 mit der Bro­se-Unter­neh­mens­grup­pe die Füh­rung und das Haupt­spon­so­ring für den Bam­ber­ger Bas­ket­ball über­nahm. „Durch sei­nen Ein­fluss, sei­ne Ideen und sei­ne her­aus­ra­gen­den Lei­tun­gen wur­de ein ganz neu­es, bis dahin unbe­kann­tes Niveau erreicht“, lob­te Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke. Sto­schek sei es zu ver­dan­ken, dass die Lizenz damals gesi­chert sowie Team und Manage­ment pro­fes­sio­na­li­siert wur­den. Acht deut­sche Mei­ster­schaf­ten, fünf Pokal­sie­ge, inter­na­tio­na­le Auf­trit­te und eine beacht­li­che Prä­senz Bam­bergs in den Medi­en fie­len in die Zeit von Micha­el Sto­schek als Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der der Bam­ber­ger Bas­ket­ball­mann­schaft. Die Mei­ster­schafts­fei­ern sei­en hoch emo­tio­na­le Momen­te gewe­sen, die weit über den Sport hin­aus ein „Wir-Gefühl“ in der Stadt­ge­sell­schaft erzeugt hät­ten, so der OB.

Zum gro­ßen Erfolg wur­de die Bas­ket­ball-Mul­ti­funk­ti­ons­hal­le, die die Stadt vor gut zehn Jah­ren erwor­ben hat, um die Infra­struk­tur für Sport und Kul­tur sicher­zu­stel­len. Dass die größ­te Ver­an­stal­tungs­hal­le Nord­bay­erns wei­ter­hin „Bro­se-Are­na“ hei­ße, zei­ge den Schul­ter­schluss zwi­schen der Bro­se-Unter­neh­mens­grup­pe und der Welt­erbe­stadt Bam­berg, sag­te Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke. Neben sei­ner Lei­den­schaft für den Bas­ket­ball­sport habe sich Micha­el Sto­schek auch mit der Unter­stüt­zung von zahl­rei­chen künst­le­ri­schen und sozia­len Pro­jek­ten um die Stadt Bam­berg ver­dient gemacht.

Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke erklär­te schließ­lich, dass er sich schon auf die Sport­ler­eh­rung in der Sport­stadt Bam­berg im näch­sten Jahr freue. Die­se Ankün­di­gung griff Wolf­gang Reich­mann, Vor­sit­zen­der des Stadt­ver­bands für Sport, ger­ne auf und begrüß­te die Initia­ti­ve, weil dies auch ein will­kom­me­ner Anlass sei, um das Gemein­schafts­ge­fühl unter den Bam­ber­ger Sport­le­rin­nen und Sport­lern zu stärken.